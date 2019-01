Manj vzdrževanja cest, več za socialo

Analiza rebalansa proračuna kaže, da je letos za desetino manj denarja kot lani na razpolago za investicijsko vzdrževanje cest, medtem ko bo za tekoče vzdrževanje porabljenega približno enako denarja kot lani. Glavnina rasti državne porabe je usmerjena v socialne transferje in plače javnega sektorja.Skupni podatki kažejo, da bo država za investicijsko vzdrževanje in obnove javnih objektov ter infrastrukture letos porabila 76 milijonov evrov, kar je 39 odstotkov manj kot lani. Se pa za 69 milijonov evrov povečujejo sredstva za novogradnje in rekonstrukcije, kjer je letos na razpolago 264 milijonov evrov. Za skoraj desetino se ...

