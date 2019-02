Manj za infrastrukturo, več za stanovanja

Nova Gorica

Klemen Miklavič, župan: »Degradiranost Cankarjevega naselja bomo seveda sanirali.«



Stanovanja na vidiku?

Tri milijone evrov je namenjenih za gradnjo pokritega bazena.

Z rebalansom bo MONG Cankarjevemu naselju namenil manj denarja.

Stanovanja v projektu Majske poljane bi lahko gradili še letos.

Velika potreba po gradnji stanovanj za starejše občane.

- Pred kratkim sprejet letošnji proračun mestne občine Nova Gorica (MONG) služi zgolj za normalno delovanje skupnosti, v kratkem pa ga bodo svetniki z rebalansom prevetrili. Za zdaj denarja (še) ni za stanovanjsko politiko, je pa župan Klemen Miklavič napovedal, da ga bo občina manj namenila za obnovo Cankarjeve ulice.Brez sprejetega proračuna se občine lahko financirajo zgolj začasno brez možnosti za nadaljevanje projektov in objav razpisov. Zato ga je občinski svet na hitro sprejel, saj je za največje naložbe v občini denar pripravljen. Tri milijone evrov je rezerviranih za gradnjo pokritega bazena in urejanje okolice športnega parka, za kolesarsko omrežje Nove Gorice pa 1,45 milijona evrov. Gradnja komunalne infrastrukture in urejanje poslovno-ekonomske cone Kromberk bosta zahtevala 1,1 milijona evrov, za spoznanje manj pa gradnja druge faze skupnostnega centra v Bidovčevi ulici. Za gradnjo krajevnega doma v Osek-Vitovljah je namenjenih 342.000 evrov, 406.000 za vrtec v Grgarju, četrt milijona pa si bodo občani razdelili v okviru participativnega proračuna.Vsaj takšen je za zdaj dokument, kjer je predvidenih tudi približno 800.000 evrov za komunalno infrastrukturo in drugo obnovo v Cankarjevem naselju. Prejšnji občinski svet je sicer odobril petletni projekt celovite obnove naselja za 13 milijonov evrov, pri čemer bi osem milijonov evrov prispevala občina. A bo po napovedih župana Klemena Miklaviča občina letos namenila manj od predvidenega: »Projekt je nujen, vendar v tem trenutku predrag. Denar bomo raje namenili projektom, ki bodo prinašali kapacitete za bivanje in delovna mesta. Degradiranost Cankarjevega naselja bomo seveda sanirali in se osredotočili na ekološke otoke, ki sicer niso bili predvideni. Manj denarja pa bomo namenili za obnovo infrastrukture, saj smo ugotovili, da tako obsežna obnova ne bi pocenila ne vode, ne kanalizacije, ne ogrevanja.« Koliko bo občina predvidoma odščipnila v Cankarjevi, župan ni povedal.MONG je v nizkem startu skupaj z občinskim in državnim stanovanjskim skladom pred novo javno dražbo tistega, kar je ostalo od nasedlega projekta Primorja Majske poljane. Prva dražba zemljišča in dveh parkirnih hiš lani za 2,7 milijona evrov ni bila uspešna, saj kljub zanimanju nihče ni bil pripravljen odpreti denarnice.Predvidoma na začetku pomladi bo premoženje spet naprodaj. »Upamo, da bo cena padla pod dva milijona evrov. Naložbo bi lahko izpeljali skupaj z državnim skladom,« si je obetal direktor Stanovanjskega sklada MONG Tomica Dumančič. Na Majskih poljanah je predvidena gradnja dveh stanovanjskih blokov s skupaj približno 140 stanovanji. Enega bi lahko zgradili z zasebno naložbo, stanovanja pa prodali na trgu. Drugega bi postavila oba sklada za najemna stanovanja. Dumančič dodaja, da so gradbena dovoljenja projekta še vedno veljavna, zato bi lahko v najboljšem primeru Nova Gorica dočakala občutne premike na stanovanjskem področju še letos.S pismom o nameri je bržkone bliže tudi naložba v 22 stanovanj v Grgarju. Poleti bi lahko pridobili gradbeno dovoljenje, upa direktor. Medtem je stanovanjski sklad tik pred izbiro izvajalca za naložbo v osem stanovanj v Prvačini. Namenil jih bo izključno mladim visoko izobraženim kadrom z družinami, ki doslej niso bile uspešne pri iskanju stanovanja.Na zadnjem razpisu za neprofitna stanovanja v Novi Gorici je sklad dobil 154 prijav, rešil pa jih je »zgolj« 48. »Problem je, ker se trenutno nič ne gradi. Z novim razpisom bi ljudi zgolj vlekli za nos. Vseeno upam, da bomo lahko kmalu šli v akcijo. S projekti, ki se obetajo, bi namreč lahko veliko pripomogli k rešitvi pomanjkanja stanovanj na Goriškem,« je prepričan Dumančič.Za nameček se sklad dogovarja tudi z Nepremičninskim skladom invalidskega in upokojenskega zavarovanja za projekt ob Kornu. Tudi tam bi radi gradili dva bloka po 20 stanovanj za starejše od 65 let. »Potrebe so strašne, saj se na nas obračajo iz vse severne Primorske. Za zdaj imamo mi za ta namen devet stanovanj, nepremičninski sklad pa 19.« Mestna občina šteje približno 31.000 ljudi, od tega jih je 12.000 starejših od 65 let.