Manjkajo varovalke pred samovoljo vlade

Ob vsem dogajanju in agoniji STA, ki traja že več kot tretjino leta, se postavlja vprašanje, kako agencijo, ki jo štejemo med kritično medijsko infrastrukturo države, še bolj zakonsko zavarovati pred samovoljo vsakokratne vlade.

»Prekinitev financiranja STA za opravljanje javne službe kaže, da si moramo kot družba prizadevati za vnos varovalk pri načinu financiranja in nadziranja nacionalne tiskovne agencije, s katerimi bi preprečili, da lahko samopašnost in brezbrižnost predstavnikov izvršne oblasti in njenih birokratov, če jim nadzorni svet, direktor in odgovorni urednik niso všeč, ogrozi obstoj. To bi moralo biti tudi v strateškem interesu države,« ocenjuje dr. Igor Vobič s katedre za novinarstvo na FDV.