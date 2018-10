Manjšinca podpisala dogovor o sodelovanju s koalicijo

Ljubljana – »Ne želiva biti jeziček na tehtnici, a če bo to potrebno, bova tudi to sprejela pri pomembnih projektih, kot je denimo proračun, če bo to koristno za državo,« je ob podpisu sporazuma o sodelovanju s koalicijskim strankami povedal poslanec italijanske manjšine, ki je tako kot poslanec madžarske manjšine, za Delo še pred podpisom zatrdil, da podpis ne pomeni, da sta del koalicije. Vsi vpleteni tudi zatrjujejo, da nista dolžna glasovati tako kot koalicija.Predsednik vladeje ob podpisu navedel, da si realizirati ključne stvari, ki so pomembne za obe manjšini, in zato bo znotraj kabineta predsednika vlade oseba, ki bo skrbela za sodelovanje, da ne bodo ostali le pri besedah.Horváth je izrazil veselje, da tudi vlada nadaljuje z dobro prakso in posebno pozornost namenja obema narodnima skupnostnima: »Zavedam se, da bo veliko tudi od nas odvisno, koliko bomo uresničili. Vesel sem, da bo v kabinetu predsednika vlade človek, ki bo pomagal pri uresničitvi naših želja, in da so pri podpisu dogovora prisotni predstavniki vseh koalicijskih strank.«