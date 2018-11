»Manjšine v Avstriji in Sloveniji so kot most med državama«

Zunanji ministerse je danes na Dunaju med drugim sestal z avstrijsko zunanjo ministrico. Govorila sta o dvostranskem sodelovanju, delovanju ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti v Siriji, migracijah, razmerah v JV Evropi ter o prihajajočem letu sosedskega dialoga, je na Twitterju objavil MZZ.Izpostavila sta odlično gospodarsko sodelovanje ter se zavzela za krepitev sodelovanja na področju kulture - tako sta potrdila interes za organizacijo skupnega tematskega leta, posvečenega sosedskemu dialogu, s čimer bi povečali prepoznavnost skupne kulturne dediščine in medsebojno razumevanje ter poznavanje. Glede slovenske narodne skupnosti v Avstriji je Cerar po napovedih izpostavil pričakovanje, da bo nova avstrijska vlada zagotovila povečanje finančnih sredstev, namenjenih za ohranjanje in nadaljnji razvoj slovenske manjšine.Ministra sta se tudi dogovorila za sodelovanje ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti z avstrijsko stranjo v Siriji. Pobudo bosta predstavila na zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve v Bruslju. Spregovorila sta tudi o trenutnih izzivih avstrijskega predsedovanja Svetu Evropske unije ter izmenjala stališča do nekaterih aktualnih evropskih tem, kot so migracije, izstop Združenega kraljestva iz EU in razmere v Jugovzhodni Evropi.Cerar se je v okviru enodnevnega delovnega obiska v Avstriji sestal tudi s predsednikom avstrijskega parlamenta. Kot so ob tem sporočili iz avstrijskega parlamenta, sta oba podprla vstop držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. Ob tem je Sobotka opozoril, da morajo te države sicer izpeljati ustrezne reforme. Predsednik nationalrata se je v luči tega tudi zavzel za parlamentarno dimenzijo berlinskega procesa, ki bi pomenila dopolnitev srečanjem predsednikov vlad ter zunanjih in gospodarskih ministrov.Oba sta se tudi strinjala, da je potrebno glede vprašanja migracij razlikovati med begunci, ki potrebujejo zaščito, in nezakonitimi migracijami. Izpostavila sta tudi okrepljeno sodelovanje z državami, ki so vir migracij.»Manjšine v Avstriji in Sloveniji vidim kot most med obema državama,« je še poudaril Sobotka in se zavzel za vključitev nemško govoreče skupnosti v Sloveniji v ustavo. Cerar je tudi izpostavil podelitev najvišjega avstrijskega kulturnega priznanja koroškemu Slovencukot znak odprtosti Avstrije do etnične raznolikosti, so še sporočili iz avstrijskega parlamenta.Minister za zunanje zadeve je obisk v Avstriji začel s srečanjem s slovensko skupnostjo, dan pred obiskom pa se je v Ljubljani srečal s predstavniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji. V okviru obiska na Dunaju se bo Cerar nocoj srečal tudi s predstavniki avstrijskih podjetij z naložbami v Sloveniji.