SAB: Vlada pod vodstvom SDS ni v nacionalnem interesu

Manjšinska poslanca pripravljena na oba scenarija

Predstavniki koalicijskih strank s poslancema manjšin Ferencem Horvathom in Felicem Žižo ob podpisu sporazuma o sodelovanju oktobra 2018. FOTO: Voranc Vogel/Delo

SAB za projektno vlado

Predsednik republikedanes nadaljuje posvete s poslanskimi skupinami o nadaljnjih korakih po padcu vlade. Potem ko se je v torek pogovarjal z vodji dveh največjih poslanskih skupin Danijelom Krivicem (SDS) in Branetom Golubovićem (LMŠ) , so bili včeraj na pogovorih vodje poslancev SD, SMC, Levice in NSi . Pahor bo posvetovanja danes sklenil s SAB, Desusom in SNS.Najprej pa je bil pri Pahorju vodja poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki je pojasnil, da sta poslanca pripravljena na predčasne volitve. Žiža je dejal, da bi bila poslanca pripravljena na sodelovanje z morebitno novo vlado, a pri tem pričakujeta, da bo ta sprejemala njune pobude in predloge.Kot je po posvetu pojasnil Žiža, bo morebitni novi vladi predlagal podpis sporazuma o sodelovanju, ki so ga podpisali tudi s Šarčevo vlado in je za obe narodni skupnosti zelo pomemben dokument. V njem so navedeni njihovi bistveni predlogi in pričakovanja za štiriletni mandat.Določene zadeve iz tega sporazuma so že uresničili, večina je še odprtih, za nekatere pa so po Žiževih besedah ugotovili, da jih bo treba še dodati. »Smo pripravljeni sodelovati, ne bi pa želeli biti jeziček na tehtnici. Želeli bi sodelovati z vlado, ki ima dovolj poslancev, da se zakoni in reforme lahko sprejemajo brez prevelikega pritiska na poslanca obeh narodnih skupnosti,« je pojasnil.Žiža je tudi pojasnil, da so jih iz SDS že kontaktirali, a na pogovoru še niso bili.Vodja poslanske skupine SABje po pogovoru pri predsedniku dejala, da vlada pod vodstvom SDS ni v nacionalnem interesu, zato so v SAB predlagali projektno vlado, ki bi še pred volitvami sprejela spremembe volilne zakonodaje. »Imamo zgodovinsko priložnost. Imamo skoraj ustavno večino in možnost, da še pred prihodnjimi volitvami sprejmemo zakon, ki bi omogočal, da bi bil v prihodnje DZ oblikovan drugače,« je pojasnila. Kociprova je za ta namen Pahorju danes tudi predlagala, naj opravi še drugi krog pogovorov.Kociprova je v izjavi za medije po srečanju tudi povedala, da bodo organi stranke o prihodnjih korakih po odstopu premiera Šarca odločali v petek. Bo pa prvi predlog vodstva SAB organom stranke, da se takoj začnejo priprave na predčasne volitve.V javnosti so se sicer po njenih besedah v zadnjem obdobju pokazali »močni indici«, da ne bo volitev, pač pa da se utegne oblikovati vlada pod vodstvom SDS. Vendar pa takšna vlada za SAB po besedah Kociprove »ni v nacionalnem interesu«, saj se in se bodo tudi v prihodnje zavzemali za levosredinsko vlado.