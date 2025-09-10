Manjšinski izzivi ostajajo za Roberta Goloba in Giorgio Meloni

»Vprašanje varovanja manjšin v Sloveniji in Italiji je simbol in znak demokratične zrelosti naših držav in vključenosti v mednarodno skupnost. Tej temi s predsednico namenjam veliko pozornosti,« je na novinarski konferenci povedal italijanski predsednik Sergio Mattarella. Po napovedih se je vsebinski poudarek pogovorov s slovensko predsednico republike Natašo Pirc Musar vrtel okoli varovanja narodnih manjšin na obeh straneh meje.

Slovenski vladi se je zahvalil za financiranje prenove zgradbe italijanske osnovne in srednje šole v palači Collegio dei Nobili v Kopru. Predsednika bosta osnovno šolo in gimnazijo z italijanskim učnim jezikom, ki izvira iz 17. stoletja, obiskala danes, drugi dan uradnega obiska italijanskega predsednika v Sloveniji.

»Na tej točki bi spomnil, da imajo nekatere države na področju varstva manjšin še nerešena vprašanja. Kar počneta na tem področju Slovenija in Italija, je pionirsko. Lahko je tudi zgled za marsikoga v EU,« je poudaril Mattarella.

Pritrdila mu je tudi gostiteljica, predsednica republike Nataša Pirc Musar: »Posebej pomembno mesto v naših odnosih imajo narodne skupnosti. Slovenija ostaja zavezana skrbi za slovensko narodno skupnost v Italiji.« Istočasno pa se je italijanskemu predsedniku zahvalila za spoštljiv odnos do slovenske narodne skupnosti v Italiji.

Oktobra bo sledil obisk italijanske predsednice vlade Giorgie Meloni na vrhu sredozemskih držav MED9.

»V času, ko so manjšine na udaru, je takšna drža posebej pohvalna,« je dodala Nataša Pirc Musar. Dejala je tudi, da Slovenija podpira razvoj italijanskih šol v Sloveniji, zato si Slovenija želi krepitve položaja slovenskih šol v Italiji. »Tu je veliko možnosti za napredek, sploh za izdatnejše financiranje slovenskih šol v Italiji,« je slovenska predsednica nakazala italijanskemu kolegu.

Hvaljenje bilateralnih odnosov

Poleg nezadostnega financiranja slovenskih šol slovensko narodno skupnost v Italiji skrbi vprašanje njihovega zastopstva tako na deželni kot državni ravni. Zaradi zmanjšanja števila poslancev in senatorjev se v slovenski manjšini bojijo, da se možnost izvolitve njihovih predstavnikov v parlament zmanjšuje.

»Velikokrat sem se o tem pogovarjal s slovensko predsednico. Odločitev v zvezi s tem mora sprejeti italijanska vlada, italijanski predsednik na tem področju nima pristojnosti,« je Mattarella odgovoril na vprašanje o pobudi za večje zastopstvo slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu. Dejal je, da je pozornost, ki jo v Italiji namenjajo slovenski narodni skupnosti, zelo velika. Na skrbi slovenske manjšine glede zastopstva Mattarella še odgovarja, da je bil do zdaj vedno izvoljen predstavnik slovenske narodne skupnosti v italijanski parlament. Pri tem je omenil slovensko senatorko v Rimu Tatjano Rojc.

Iz politično nasprotnega tabora kot Mattarella, torej skrajno desnega, prihaja italijanska premierka Giorgia Meloni. Predsednik vlade Robert Golob bo izpostavljene težave slovenske manjšine lahko odprl v pogovorih z Melonijevo. Italijanska premierka se bo oktobra namreč udeležila vrha skupine sredozemskih članic EU MED9. Melonijeva v vlogi premierke še ni obiskala Slovenije, je pa pred leti sprejela vabilo bivšega predsednika vlade Janeza Janše na Blejski strateški forum.

Sicer pa sta Nataša Pirc Musar in Mattarella tekmovala v tem, kdo bo dal več presežnikov, kako odlični so bilateralni odnosi na različnih področjih, od blagovne menjave med državama do kulturnega področja, kjer Nova Gorica in Gorica sodelujeta v projektu evropske prestolnice kulture. Mattarella je tudi dejal, da Italija spoštuje vlogo, ki jo ima Slovenija kot nestalna članica varnostnega sveta OZN.