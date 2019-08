Mar koprski »solinarji« solijo vodotoke in morje ?

Pri Bertokih je 2000 ton soli, v Sečoveljskih solinah letos le 800 ton.

Kmetje in naravovarstveniki besnijo

Sol v naravi pri Bertokih Foto Boris Šuligoj

V Kopru zdaj več soli kot so je celo leto pridelali v Sečoveljskih solinah

Koper - Pri Bertokih pred Koprom je podjetje Portval brez ustreznih dovoljenj na lastno parcelo ob železniški progi odložilo več kot 2000 ton soli in gradbene odpadke, ki ogrožajo naravo in kmetijstvo. Okoljski inšpektor je podjetju že pred dvema tednoma izdal sklep o izvršbi, vendar ga še ni uspel vročiti. Če sklepa ne bodo prevzeli do 14. septembra, bo odstranitev soli opravilo drugo podjetje na stroške Portvala.Kot nam je povedal, eden od štirih zaposlenih v Portvalu, sicer pa neuradno skriti lastnik podjetja (znan tudi po tem, da je bil lastnik ladjarskega podjetja Euroshipping, ki je šlo pred leti v stečaj), so sol za posipanje cest že lani kupili v Egiptu in jo imeli v najetem skladiščnem prostoru v Luki. Letos so jo pretovorili na svojo parcelo nedaleč od bencinskega servisa v Bertokih, ki ima status stavbnega zemljišča. Glavina nam je dejal, da so umik soli iz pristanišča zahtevali v Luki, v Luki pa trdijo drugače - da se je Portval preprosto sam (verjetno iz poslovnih razlogov) odločil za odvoz soli na svojo parcelo.Bogdan Glavina je dejal, da sol ni kak nevaren tovor, saj da ima vsa potrdila, da je namenjena posipanju cest in da ustreza predpisanim standardom: »Če ustreza za posipanje cest in jo potem padavine sperejo v vodotoke, zakaj bi bila sporna tukaj. Dež temu kupu soli ne škodi, saj sol naredi debelo skorjo in jo padavine potem minimalno topijo in odnašajo,« je ocenil Glavina.Očitno so povsem drugačnega mnenja koprski kmetje z območja bertoške Bonifike, aktivisti iz Alpe Adria Green in tudi okoljski inšpektor, ki je svoj prvi nadzor opravil že 12. aprila. Ugotovil je, da zasoljevanje lahko pomeni degradacijo tal in ima negativne vplive na organizme v tleh, a tudi v bližnjih vodotokih, ki jih kmetje uporabljajo za zalivanje. Ugotovil je, da je šlo za približno količino 2000 kubičnih metrov soli in da bi tak poseg v prostor bil možen samo na podlagi vodnega soglasja, saj se sol izpira v Kanal 22 in v razbremenilnik Ara, ki je povezan z Rižano. Zato lahko povzroči onesnaženje sistema vodotokov. Ker je to poseg v prostor, ki lahko vpliva na stanje voda, in ker Portval ni prejel vodnega soglasja za takšno skladiščenje soli, je okoljski inšpektor v maju odločil, da mora Portval v 30 dneh odstraniti neprimeren tovor.Družba se je na odločbo pritožila, vendar je bila njena pritožba zavrnjena. Inšpektor je 7. avgusta opravil kontrolni pregled in ugotovil, da so sol in gradbeni odpadki še zmeraj tam, zato je 14. avgusta izdal sklep o izvršbi, vendar ga do včeraj še ni uspel vročiti. Če ga v 30 dneh ne bo vročil, bo inšpektor poiskal podjetje, ki bo izvršbo opravilo na stroške Portvala.Bogdan Glavina nam je dejal, da iščejo kupce, da so v tem času več sto ton soli že prodali in da bo v jeseni več možnosti za prodajo soli cestnim podjetjem. Sicer pa se je pohvalil, da so sposobni takšno količino soli odpeljati v treh dneh. Lastnik in zastopnik podjetja Portval je, ima 4 zaposlene, lani je ustvarilo 2,65 milijona evrov prihodkov in 124.000 evrov čistega dobička. Med drugim je eden od štirih uvoznikov soli v Slovenijo. Za tono soli za posipanje je mogoče prejeti v povprečju le kakih 50 evrov.Količina neprimerno odložene soli pri Bertokih ustreza povprečni proizvodnji soli slovenskih solinarjev, le da oni pridelajo veliko večino jedilne (torej neprimerno čistejše in kakovostnejše) soli. V Sečoveljskih solinah jo skladiščijo sredi solnih polj, na betonskih tleh, in jo obvezno pokrijejo, da je dež ne spira. Letos so v Solinah zaradi neprimernih vremenskih razmer doslej pridelali samo 800 ton soli.