Mar Popoviču res grozi drugi krog?

Popovič po točke v nočni Portorož

Meira Hot in Peter Bossman ne bosta kandidata

V Piranu Meira Hot in župan Peter Bossman ne bosta kandidirala za SD, pač pa bo to vlogo prevzel nepremičninar Bojan Drevenšek. Kandidati so še Andrej Korenika (SMC), Darij Novinec (SZV) in Đenio Zadkovič iz Gibanja za občino Piran. Nekdanji župan Tomaž Gantar ne izključuje možnosti drugega kroga in krepi svoje vrste s prepoznavnimi kadri, kot so vinarka Ingrid Mahnič in podjetnika Neven Cvitanov ter Danijel Tomljanović. Z Gantarjem povezan Gašpar Gašpar Mišič bi lahko prevzel vodenje javnega podjetja Okolje Piran.

Koper, Izola, Piran – Koprski županje očitno že začel predvolilno kampanjo. Na socialnih omrežjih je začel objavljati videoposnetke, podobne tistim iz prejšnjih kampanj. Tokrat se norčuje iz »najlepše« Ljubljane in predvsem zaspanega Portoroža, ki ga spominja na Miami iz kriznega leta 1932. Kakšne možnosti ima, da ga še petič izvolijo za župana?Agresivna kampanja je nujna, pravijo nekateri analitiki, ker mu ankete ne napovedujejo tako bleščečih rezultatov kot v preteklosti in celo kažejo na drugi krog volitev. Kljub takim napovedim pa so isti analitiki prepričani, da bo Popovič ponovno zasedel županski stolček.Na zadnjih volitvah je v Kopru zmagal z 52,7-odstotno podporo v prvem krogu. Njegov prvi zasledovalec, dotlej politiki neznan(tedaj SMC), je prejel 25 odstotkov glasov. Razmerje med obema se zdaj ni bistveno spremenilo. Ena zadnjih javnomnenjskih raziskav ZRS Koper je pokazala, da bi Popovič prejel 34 odstotkov glasov, Bržan pa 17. Kandidat Oljkein domnevni kandidat ene nastajajočih list, nekdanji poslanec SMC, pa sta prejela bistveno manjšo podporo. Nekoč dolgo nepremagljiva SD nam svojega kandidata še ne želi razkriti, zagotovili pa so, da tokrat ne bodo zamudili prijave kandidatne liste za mestni svet. Kandidata še skriva tudi Levica. NSi, ki že tri mandate nima svetnika v mestnem svetu, bo kandidirala, SDS, ki dosega po največ eno svetniško mesto v mandatu, pa ribiča. Aleš Bržan, zdaj nastopa s stranko Lista Aleša Bržana in je prepričan, da ima več možnosti kot pred štirimi leti; zelo upa na drugi krog. Pravi, da se umazane predvolilne kampanje ne boji, saj na prejšnjih volitvah ni doživel pretirano nizkih udarcev, verjetno tudi zato ne, ker ni spadal v krog favoritov.Popovičev svetovalecje ocenil, da ima njegov delodajalec boljše možnosti kot pred štirimi leti: »Takrat je vladalo v Kopru nemogoče vzdušje; zdaj Popovič nima postopkov pred sodišči, lažje skrbi za vrsto novih investicij, odnosi z Luko Koper so se bistveno popravili, pa tudi med protikandidati ni videti resnega izzivalca,« je dejal Jeretič. Neuradno smo izvedeli, da bi se lahko pojavil še kakšen kandidat, ki bi temeljito spremenil dolgočasno predvolilno vzdušje v pričakovanju Popovičeve zmage. Toda za zdaj prevladuje prepričanje, da se v Kopru niti po štirih mandatih niso naveličali kontroverznega, avtokratsko in populistično razpoloženega župana. Popovič se je na snemanje v prazen Portorož v poznih nočnih urah po polnoči podal tudi zato, ker napoveduje, da bo njegova stranka Slovenija za vedno v Piranu kandidirala, nekdanjega direktorja Zavoda za šport v Kopru.V Izoli so trije resnejši kandidati za župana: sedanji podžupan(SD),(Desus) in direktor ZD Izola(Pomosni na Izolo), ki ima podporo izolskih podjetnikov in dveh znanih športnikov; nogometašain jadralca