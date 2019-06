Minule besede tedna:



Kaj je skupnega tako različnim besedam, kot so maraton, majolika, pergament, romar in bajonet? – Vse so nastale iz zemljepisnih imen, zato jih najdemo v različnih jezikih in se v pisni podobi le malenkostno razlikujejo med seboj. Izvor prevzete besede maraton, najpogosteje rabljene med naštetimi, je splošno znan, saj se nanaša na znameniti tek od Maratona do Aten, glede katerega je še nekaj zgodovinskih dilem.Ali je odposlanec Filipid res tekel Atencem oznanit grško zmago nad Perzijci ali so ga poslali na 42,195 kilometra dolgo pot po pomoč, najbrž nikoli ne bo dokončno razjasnjeno. Za jezikoslovje je pomembneje, da maraton danes živi v različnih tvorjenkah – najprej v maratoncu in maratonki, pa tudi v polmaratonu, ultramaratonu, supermaratonu, minimaratonu, megamaratonu in drugih, ki so hkrati različne izvedbe ene danes najbolj množičnih rekreativnih dejavnosti – teka.Tudi zato ni več le športni žargonski izraz, temveč ga dojemamo kot nevtralno besedo, ki s pomenskimi prenosi ustvarja različne podpomene, saj se danes lahko udeležimo filmskega, gledališkega, bralnega, pesniškega ... maratona. V nestandardni slovenščini pa živi dalje v precej bolj pasivni obliki – kot maratonanje, to je maratonsko gledanje televizijskih ali filmskih serij, ki gledalca najbrž izčrpajo enako kot maratonski tek.***Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr.