Maraton Franja BTC City v vikendu od 5. do 6. septembra 2020

OBVESTILO O ZAPORI CESTE V SOBOTO, 5. 9. 2020



BARJANKA HERVIS



SOBOTA, 5. 9. 2020, start ob 8. uri



Zaradi kolesarske prireditve Barjanka Hervis bodo začasne zapore cest med 8. uro in 12.30: Ljubljana, Brezovica, Plešivica, Bevke, Drenov Grič, Sinja Gorica, Vrhnika, Borovnica, Podpeč, Tomišelj, Črna vas, Brest, Ig, Črna vas, Ižanska cesta, Hladnikova cesta, Opekarska cesta, Trnovski pristan, Krakovski nasip, Zoisova cesta in Slovenska cesta.

Barjanka 2019 FOTO: Prijavim.se

Družinsko-šolski maraton FOTO: Aljoša Rebolj

OBVESTILO O ZAPORI CESTE V NEDELJO, 6. 9. 2020



MARATON FRANJA BTC City



Nedelja, 6. 9. 2020, med 9. in 17. uro



Zaradi kolesarskega maratona bo v nedeljo, 6. 9. 2020, med 9. in 17. oviran promet na relaciji BTC City Ljubljana–Vrhnika–Logatec–Godovič–Idrija–Cerkno–Kladje–Gorenja vas–Škofja Loka–Zbilje–Vodice–Tacen–BTC Ljubljana, med 11. in 13. uro pa tudi na relaciji Dolgi most–Dobrova–Horjul–Vrzdenec–Suhi Dol–Gorenja vas. Na nekaterih mestih bodo vzpostavljene dolgotrajnejše popolne zapore prometa. Večinoma bodo urejeni obvozi. Na vseh pomembnejših cestnih priključkih ob trasi maratona bodo promet usmerjali policisti in redarji organizatorja.



Predvidene popolne zapore in obvozi:



Brezovica–Vrhnika:

Odsek bo zaprt od 9.00 do 9.45. Obvoz je možen po avtocesti.



Godovič–Idrija:

Odsek bo zaprt od 9.40 do 15. ure. Obvoz bo na relaciji Idrija–Rebro–Dole–Godovič.



Cerkno–Kladje–Trebija:

Odsek bo zaprt od 10.40 do 15. ure. Obvoz bo voden na relacijah Trebija–Žiri–Idrija ter Hotavlje–Leskovica–Novaki–Cerkno. Na relaciji Škofja Loka–Cerkno bo voden obvoz čez Železnike.



Priključek Jeprca:

Priključek Jeprca bo v smeri vožnje od Medvod proti Škofji Loki zaprt od 10.55 do 15. ure. Obvoz bo v smeri proti Škofji Loki voden čez Kranj, v smeri Smlednika pa čez Medvode.



Ljubljana:

Na območju Ljubljane bodo od 12. do 17. ure zaprte Tacenska cesta, Obvozna cesta, Dunajska cesta, Dimičeva ulica, Kranjčeva ulica, Rondo Žale, Pokopališka ulica in Šmartinska cesta ter območje do cilja v BTC.

Avtocestni izvozi:



Od 11.30 do 15.30 je predvidena popolna zapora avtocestnega izvoza Vodice. Obvoz do Vodic bo voden prek avtocestnega priključka Brnik.

​

Od 12. do 17. ure je predvidena zapora avtocestnih izvozov Ljubljana Brod in Ljubljana Bežigrad.

Triglav mali maraton Franja FOTO: Prijavim.se

V dosedanjih 38 izvedbah se ga je skupaj udeležilo več kot 150.000 udeležencev iz več kot 70 držav sveta. S svojo dolgoletno tradicijo prispeva k promociji kolesarstva in s tem zdravega načina življenja. Kljub ohranjanju kolesarske tradicije maraton iz leta v leto dobiva nove razsežnosti skozi partnersko podporo, globalno razsežnost, obiskanost in pestrost kolesarskih preizkušenj.Kolesarji in kolesarke se bodo podali na pet različnih tras: Maraton Franja BTC City (156 km), Triglav mali maraton Franja (97 km), družinsko-šolski maraton za vsakogar (25 km), Vzajemna preizkušnja za najmlajše (1 km) in Barjanka Hervis (83 km).Zaradi kolesarske prireditve Družinsko-šolski maraton bodo začasne zapore cest med 8. uro in 12.30: Ljubljana, Tomišelj, Podkraj, Brest, Črna vas, Lipe, Matena, Ižanska cesta, Hladnikova cesta, Opekarska cesta, Trnovski pristan, Krakovski nasip, Zoisova cesta in Slovenska cesta.Od 10.40 do 13. ure je predvidena popolna zapora ceste na relaciji Dolgi most–Dobrova–Horjul–Vrzdenec–Suhi Dol–Lučine–Gorenja vas.