Zakaj so bile v soboto maratonske zamude vlakov

Ljubljanski maratonski konec tedna je vsaj v soboto potekal tudi v znamenju razsutega voznega reda vlakov. Dopoldne je vlak iz Ljubljane do Maribora vozil tri ure in 12 minut, ob tem da se je pot začela z dizelsko lokomotivo do Laz, tam pa je bilo treba prestopiti na električni vlak. Še bistveno huje je bilo v večernih urah na poti nazaj, zamude vlakov so zelo presegale eno uro. S Slovenskih železnic odgovarjajo, da so s težavami seznanjeni in da bodo pomanjkljivosti poskušali odpraviti. V Ljubljani je potekal Ljubljanski maraton, zato so že mestni avtobusi vozili po obvozih. Na železniški postaji nekaj po 10. uri ni delal noben prikazovalnik, vse informacije so prihajale po zvočnikih. Tako so potniki, ki so se ob 10.40 vkrcali na lokalni potniški vlak za Maribor, jasno slišali, da s ...