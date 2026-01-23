Marca se začenja projekt podpore pred in po upokojitvi, vreden 4,5 milijona

MDDSZ marca načrtuje začetek 4,5-milijonskega projekta Celovita storitev podpore in svetovanja pred in po upokojitvi, ki ga bosta izvajala ZRSZ in Zpiz, večinsko pa bo financiran iz ESS+. Cilj projekta je spodbujati podaljševanje delovne aktivnosti, postopno prehajanje v upokojitev ter ponovno aktivacijo starejših, zlasti zaposlenih nad 50 let in nižje izobraženih.

V okviru projekta bodo razvili nove informacijske in svetovalne storitve, nadgradili spletno stran ZRSZ ter pripravili sistem za pregledno objavljanje začasnih in občasnih del za upokojence. Zpiz bo izvajal predupokojitvene seminarje in okrepil informiranje o pokojninskih pravicah ter vplivu daljše delovne aktivnosti na višino pokojnine.