Mariborska izpostava NIJZ obravnava smrt zaradi meningokoknega meningitisa

Z območne enote NIJZ Maribor so sporočili novico o primeru smrti zaradi meningokoknega meningitisa, bakterijske bolezni, ki je imela včasih zelo visoko smrtnost. Z uporabo antibiotikov se je ta precej zmanjšala, vendar je še vedno visoka (8 do 15 odstotkov).

V Sloveniji je leta 2016 zaradi te bolezni umrl dveletni deček. Izjavo za medije o epidemiološki obravnavi te smrti bo ob 13. uri podal predstojnik območne enote NIJZ Maribor dr. Zoran Simonović.

Meningokokni meningitis je akutna bakterijska bolezen, gnojno vnetje možganskih ovojnic, ki ga povzroča meningokok (Neisseria meningitidis). Začne se z nenadno povišano telesno temperaturo, glavobolom, slabostjo, pogostim bruhanjem in otrdelim vratom, navaja portal NIJZ. Značilen je pojav izpuščaja na koži v obliki drobnih krvavitev (petehije).

Prenos je kapljičen, zaščititi se je mogoče s cepljenjem

Dr. Zoran Simonović FOTO: Tomi Lombar/Delo

Prenos povzročitelja je kapljičen, kar pomeni, da se širi z drobnimi kapljicami, ki se iz ust in nosu sproščajo ob kihanju, kašljanju, ko kapljice prepotujejo razdaljo do enega metra. Zato so za prenos najbolj nevarni zelo tesni, dolgo časa trajajoči stiki z bolnikom.

Čas od okužbe do izbruha bolezni je od dveh do deset dni, običajno tri do štiri dni. V tem času prodrejo meningokoki v kri in krožijo po telesu. Tako se naselijo tudi v možganskih ovojnicah, kjer povzročajo gnojno vnetje. Bolezen se običajno začne zelo naglo. Bolniku se lahko v nekaj urah stanje zelo poslabša. Temperatura zelo naglo naraste do 39 stopinj Celzija in več, prisotni so močan glavobol, bruhanje, trd vrat in mrzlica.

Včasih je bolnik po že nekaj urah nezavesten. Na koži se lahko pojavi izpuščaj v obliki drobnih podkožnih krvavitev. Posebno huda oblika je meningokokna sepsa, ki se začne zelo hitro, bolnikovo stanje se slabša iz ure v uro. Za okužbo so najbolj dovzetni majhni otroci in mladostniki.

Dovzetnost za bolezen je nizka in se zmanjšuje s starostjo. Osebe z okrnjeno imunostjo so posebej dovzetne. Obolenje zahteva hitro prepoznavo in ustrezno antibiotično zdravljenje. V večini primerov je potrebno bolnišnično zdravljenje.

Proti bolezni (povzročeni z določenimi skupinami meningokoka) se lahko zaščitimo s cepljenjem, poudarja NIJZ.