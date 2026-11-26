Po oceni Delovega komentatorja Uroša Esiha je bilo v mariborskem soočenju čutiti utrujenost po nizu debat, dirka pa postaja vse bolj osebna. Oba kandidata sta retorično spretna, a je bilo po njegovem mnenju slišati premalo konkretnih odgovorov o težavah mesta, zato je izpostavil: "Vedno bolj postaja ta dirka osebna." Matevž Frangež nastopa na podlagi izkuženj v nacionalni politiki, kjer predvsem izpostavlja gospodarski razvoj, ki ga želi prenesti z državne ravni v Maribor. Greiner pa je večja neznanka, a hkrati dober poznavalec mesta in zahteven nasprotnik za profesionalnega politika, ki svojo kariero gradi v stranki SD že več desetletij. V ozadju drugega kroga se po analizi že rišejo širša politična razmerja, od podpore SDS Greinerju do možnih povolilnih koalicij v mestnem svetu. A ...