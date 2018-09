Mariborski dom najboljši v Evropi

Dom Danice Vogrinec v Mariboru, ki z več kot 800 stanovalci sodi med največje pri nas, so pred kratkim v Pragi, na prvem kongresu Evropske mreže za staranje (EAN), izbrali za letošnji najboljši dom za starejše v Evropi.



Tako se je pridružil domovoma v Krefeldu v Nemčiji in Gentu v Belgiji, ki ju je Evropski center za raziskovanje in izobraževanje na področju oskrbe starejših, ki deluje v okviru te mreže, izbral za najboljša v letih 2014 in 2016; nagrado podeljujejo vsaki dve leti, poroča STA.



Z nagrado želijo opozoriti na odlično in inovativno prakso na področju skrbi za starejše. Tokrat so se v ožji izbor poleg mariborskega doma uvrstili še trije, italijanski, francoski in nizozemski. Kot je povedal direktor doma Danice Vogrinec Marko Slavič, so bile vse štiri predstavljene prakse daleč nad osnovno obvezo domov, to je zdravstvena nega in oskrba starejših, da je priznanje pripadlo njegovi ekipi, pa je pretehtalo rušenje predsodkov s koncerti Oma, deda in rock'n'roll, ki jih prirejajo že četrto leto z večtisočglavo množico, tu je še Daničina štafeta modrosti, v okviru katere zapirajo prometnice v mestu in opozarjajo na skrb za starejše. Registrirali so blagovno znamko Klub stoletnikov, v katerem stoletniki iz vse države razlagajo svoje modrosti.



Po direktorjevih besedah s tem priznanjem slovenski domovi dokazujejo, da so po kakovosti v evropskem vrhu, več skrbi pa bi bilo treba nameniti odlivu kakovostnega kadra v tujino, ki je predvsem posledica slabih plač.