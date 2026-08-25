Mariborski vodovod in ptujska komunala preklicala omejitve uporabe vode

Mariborski vodovod in Komunalno podjetje Ptuj, ki pokrivata več deset občin v severovzhodni Sloveniji, sta preklicala omejitve uporabe pitne vode za nenujne namene, ki so bile zaradi suše v veljavi od začetka avgusta. »Razmere so se izboljšale, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo niso več potrebni,« sporočajo.

»V času veljavnosti omejitev smo se spoprijemali z izrednimi obremenitvami vodnih virov, zato je bilo odgovorno ravnanje uporabnikov ključnega pomena. S skupnimi prizadevanji nam je uspelo tudi v zahtevnih okoliščinah ohraniti stabilno in varno oskrbo s pitno vodo. Verjamemo, da bodo ugodnejše vremenske razmere in skrbna raba vode tudi v prihodnje pripomogli k temu, da podobnih ukrepov ne bo treba ponovno uvajati,« so ob današnjem preklicu omejitev zapisali v Mariborskem vodovodu iz skupine Javnega holdinga Maribor.

Preudarna raba naj bo del vsakdana

Ob tem dodajajo, da naj, čeprav omejitev ni več, preudarna in varčna raba vode ostane del vsakdana. »Vodni viri niso neomejeni, zato je skrb zanje pomembna v vseh letnih časih, ne le v obdobjih suše,« poudarjajo.

FOTO: Blaž Samec

Mariborski vodovod izvaja obvezno gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo na območju 16 občin. Poleg mestne občine Maribor so to še občine Benedikt, Sveta Ana, Lenart, Kungota, Šentilj, Pesnica, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Hoče - Slivnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Gornja Radgona, Cerkvenjak ter Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

V času omejitev uporabe pitne vode so bili prepovedani zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil, javnih in zasebnih površin, polnjenje bazenov in drugih vodnih objektov ter vsaka druga raba pitne vode, ki ni nujna za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb. Za podoben ukrep se je v začetku avgusta odločilo tudi Komunalno podjetje Ptuj, ki s pitno vodo oskrbuje prebivalce v 23 občinah spodnjega Podravja. Kot piše na njihovi spletni strani, so prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene odpravili v ponedeljek.