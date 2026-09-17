Saša Arsenovič ne bo znova kandidiral za župana Maribora

Mariborski župan Saša Arsenovič se 15. novembra ne bo potegoval za še tretji županski mandat, s čimer se bo po osmih letih poslovil od županskega stolčka v drugem največjem mestu v državi. Odločitev je uradno sporočil danes na tiskovni konferenci v prostorih mariborske občine.

»Pred osmimi leti sem rekel en mandat, oddelal sem dva. Zmage niso samo veliki infrastrukturni projekti, ampak tudi zadovoljni ljudje,« je po poročanju mariborskega Večera na tiskovni konferenci povedal Arsenovič. »Danes mesto predajam v odlični kondiciji. Svojo nalogo sem opravil. Zato na prihajajočih volitvah ne bom več kandidiral. Svoj mandat bom zaključil z mirno vestjo. Bilo mi je v čast biti vaš župan,« je še dejal.

Po poročanju Večera Arsenovičeva odločitev pomeni, da bo županski kandidat iz njegovega kroga zdaj podjetnik in mestni svetnik Liste Arsenovič za Maribor Andrej Bauman, ki naj bi kandidaturo uradno napovedal v petek.