Marija je bolj izobražena, a še vedno manj plačana od Franca

Marija, stara 45 let, visoka 165 centimetrov, tehta slabih 68 kilogramov, rekreira se dve uri na teden, skoraj vsak dan uživa sadje in zelenjavo, ne kadi, ima dva otroka, srednješolsko izobrazbo in zasluži dobrih 1700 evrov bruto na mesec. Približno tako, če se opremo na podatke, ki jih je ob dnevu žena pripravil republiški statistični urad, lahko opišemo povprečno prebivalko Slovenije.Sredi lanskega leta so statistiki prvič v 160 letih, odkar imamo zanesljive podatke o prebivalstvu na zdajšnjem ozemlju Slovenije, našteli manj žensk kot moških. Bilo jih je natanko 1.043.475 ali 2360 manj kot moških. Biološka zakonitost ...