Marijino vnebovzetje: Osrednja maša na Brezjah, pričakujejo 10.000 vernikov

Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja ali veliki šmaren, ki je eden največjih krščanskih praznikov, se bodo v Marijinih svetiščih zbrali številni verniki in se spomnili Marijine smrti in vnebovzetja. Osrednjo mašo pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Praznik je dela prost dan.

Marijino vnebovzetje sodi med najstarejše Marijine praznike, saj njegove prve omembe segajo v obdobje pred 4. stoletjem. Vendar je papež Pij XII. versko resnico o njenem vnebovzetju slovesno razglasil šele leta 1950. Katoliška in pravoslavna cerkev praznik obeležujeta na isti dan, navaja Katoliška cerkev v Sloveniji na svoji spletni strani.

Poklon ženi in praznik upanja

Marijino vnebovzetje po njihovih besedah pomeni poklon ženi, saj je Bog Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih. Hkrati je to praznik upanja. Marija, ki je bila človek, je namreč po mnenju kristjanov dosegla polnost življenja, ki ga vidijo v večnosti.

Med današnjo slovesno mašo na Brezjah, ki bo ob 10. uri, bodo obnovili posvetitev slovenskega naroda Mariji, so napovedali. Bogoslužja pa bodo potekala tudi v drugih Marijinih svetiščih, tako denimo na Ptujski Gori, v Olimju pri Podčetrtku, Logu pri Vipavi in na Zaplazu v okolici Novega mesta.

FOTO: Voranc Vogel

Gnečo je pričakovati tudi v okolici drugih Marijinih svetišč

Na Brezjah, kjer bodo maše do večera, pričakujejo več kot 10.000 ljudi. Obiskovalcem zato svetujejo, da od doma odidejo pravočasno. Ker vremenoslovci napovedujejo vroč dan, v svetišču pozivajo vernike, naj poskrbijo za hidracijo, pri prihodu in parkiranju pa sledijo usmeritvam domačih redarjev. Gnečo je pričakovati tudi v okolici drugih Marijinih svetišč in cerkva.