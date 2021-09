Marina Portorož napoveduje nove naložbe

V nadaljevanju preberite:



Po oceni direktorja Luke Prebila bodo v obnovo celotne marine v prihodnjih štirih ali petih letih vložili od štiri do pet milijonov evrov. Pri tem poudari, da bo ta zagotovo potekala ob spoštovanju arhitekturne dediščine arhitekta Eda Mihevca, po čigar projektu so sredi sedemdesetih let, na zapuščenih solinah, zgradili portoroško marino. Kakšne konkretne še načrte ima?

Številke za zdaj le v orisih

Novi direktor Marine Portorož Luka Prebil bo prek javnega natečaja iskal načrte za celostno prenovo. FOTO: Nataša Čepar/Delo

Več dogodkov na čelu z Internautico

Odkar je spomladi prevzel vodenje Marine Portorož, je, sicer strokovnjak za nepremičnine, ki se je pred tem kalil v ljubljanski skupini BTC, poskrbel že za pol milijona evrov naložb v obnovo osnovne infrastrukture – od dotrajanih stopnišč in sanitarij do bazena -, v novo grafično podobo in digitalizacijo storitev. V prihodnje načrtuje tudi celostno prenovo marine, za kar bo predvidoma objavil javni natečaj.Kupnina za Marino Portorož, ki jo je novi lastnik, sklad JonatanMars, odštel Termam Čatež oziroma DZS, ostaja poslovna skrivnost (neuradno naj sicer ne bi presegala 15 milijonov evrov). Sklad Jonatan Mars, ki je nastal kot »spin off«​ (izločeno) podjetje skupine Vzajemci, je sicer v lasti, ki je obenem predsednik nadzornega sveta Marine. Po oceni direktorja Luke Prebila bodo v obnovo celotne marine v prihodnjih štirih ali petih letih vložili od štiri do pet milijonov evrov. Pri tem poudari, da bo ta zagotovo potekala ob spoštovanju arhitekturne dediščine arhitekta Eda Mihevca, po čigar načrtih so sredi sedemdesetih let, na zapuščenih solinah, zgradili portoroško marino.»Naložbeni načrt še ni povsem dokončan, prav tako je še prezgodaj za ocene poslovanja do konca leta, a pričakujem, da bo pozitivno,« omeni. Glede konkretnih številk navede, da računa v prihodnjih dveh letih za 2,5-krat povečati kazalnik EBITDA - dobiček iz poslovanja pred amortizacijo – na 2,5 milijona evrov. Med prioritetnimi načrti pa je tudi digitalizacija poslovanja in storitev. Med drugim so se tako povezali s partnerji pri vzpostavitvi električnih polnilnic za avtomobile, spletnem naročilu in dostavi trgovskih izdelkov na plovila, uvedli pa so tudi izposojo električnih skirojev in koles. Pri gostinskem delu so obdržali v upravljanju ribjo restavracijo Marina in lokal, ki stoji na umetnem otočku pred marino, restavracijo Laguna pa so oddali Ljubljančanom People& Friends. Pod poslopjem, kjer se nahaja restavracija Marina, naj bi po novem uredili vinoteko z več kot 1000 visnkih etiketami in delikateso.V navtičnem delu za zdaj ohranjajo obstoječe stanje, vključno z okoli 70 plavajočimi hiškami na pomolu G, saj imajo sklenjene dolgoročne, tudi desetletne pogodbe. Marina upravlja z okoli 650 komercialnimi privezi, skupaj s komunalnimi v kanalu Fazan in tistimi na kopnem pa čez tisoč. »Že spomladi smo se soočili z velikim povpraševanjem po privezih. K temu so prispevale tudi razmere s pandemijo, saj so bile hrvaške marine za slovenske lastnike plovil nenadoma bistveno težje dostopne.Novemu direktorju Marine se je na včerajšnjem srečanju z novinarji pridružil tudi, lastnik agencije Studio 37, ki je bil dolgoletni organizator navtičnega sejma Internautica. S prejšnjimi lastniki portoroške marine se je sicer razšel, a se prihodnjo pomlad spet vrača. »Razmere zaradi pandemije nas postavljajo pred težje preizkušnje, vendar bomo poskrbeli za kvalitetno razstavo, četudi z nekoliko manj ponudniki kot v preteklosti,« je zagotovil.Luka Prebil pa je še dodal, da bodo v prihodnje opozarjali nase z več dogodki, tudi v povezavi s kulinariko, pri čemer bodo odprti za sodelovanje z lokalno skupnostjo.