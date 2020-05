Marina Portorož v starih rokah in s stalnimi gosti

Načrtovana prodaja večjega dela Marine Portorož Adventuri holdingu in družbi Glen je po več letih propadla, je povedal predstavnik Adventure Aleš Škerlak. Tako celotno območje marine ostaja pod okriljem skupine DZS, ki jo obvladuje Bojan Petan. Poslu z marino se podobno kot drugje v turizmu ne obeta spodbudna sezona. Pogodba za nakup dela Marine Portorož, ki sta jo Adventura holding in družba Glen podpisala s Termami Čatež oziroma skupino DZS, je oktobra lani zapadla, neuspešna so bila tudi nadaljnja pogajanja, saj se niso mogli sporazumeti o ceni. Tako je propadli posel opisal Škerlak, solastnik Adventure Investments (v ...