Fafangel se poslavlja z mesta vodje epidemiološke službe NIJZ

Koronavirus in novice o okužbah so se umaknile z naslovnic. Zaključuje pa se tudi delovanje posvetovalne skupine za spremljanje koronavirusa. Mario Fafangel, vodja skupine in epidemiolog ob zaključku predstavlja rezultate delovanja posvetovalne skupine ter govori o dokumentu s predlogi in usmeritvami za pripravljenost in odzivanje na okužbe s koronavirusom v Sloveniji.

»Še zadnjič sem tukaj pred vami. Nič ni novega, epidemiološka situacija je stabilna, omikron dela to, kar smo navajeni, situacija je obvladljiva, tudi novih priporočil ni, kar velja od strategije za jesen in zimo, velja. Vstopamo v četrto leto covida. Zadeve so drugačne, kot leta 2020, zadeva ni več nepričakovana, tudi Svetovna zdravstvena organizacija razmišlja o tem, ali je covid še vedno nepričakovan dogodek, ki ogroža globalno javno zdravje. Covid je obvladljiv: verjetno ni več potrebe po specifični skupini, ki bi svetovala, ki bi covid obravnala kot nekaj posebnega, zato je prišlo do ukinitve skupine za covid-19,« je povedal Fafangel in se ob tem zahvalil različnim vključenim strokovnjakom in javnosti. Avgusta lani, ko so bile zadeve lani razklane, polovica je pričakovala, da covid ne obstaja, drugi so menili, da smo morali imeti lockdown, naša stroka se je zbrala, medresorsko in medsektorsko in naredili priporočila. Ta se v sedmih mesecih niso spremenila, še vedno veljajo, ker temlejijo na strokovnih dejstvih.

»Danes je na spletni strani že nov dokument: priporočila in usmeritve za srednjeročno in dolgoročno upravljanje s covidom in drugimi boleznimi. Ta dokument je namenjen odločevalcem, kako doseči nivo, da bo družba odporna na te in druge epidemije, upam, da bodo odločevalci skrbno prebrali in ga upoštevali. Izhajamo iz tega, da moramo biti pozorni, kako nalezljive bolezni prehajajo iz živali na ljudi. Digitalizacija, zaupanje v cepljenje, globalna solidarnost. Svet tukaj ni dobro opravil ta test, komunikacija, graditi an zdravstveni in digitalni pismenosti,« je dejal Fafangel.

Covid je trenutno še razglašen kot grožnja, ampak se o ukinitvi razmišlja, je povedal. »Cepljenje, prebolevnost, zdravljenje, nekaj neznank je še, treba je pozorno spremljanje, ampak gremo v smer, da covid postaja bolezen, ki se jo sistemsko obvladuje.«

Fafangel se poslavlja tudi z mesta vodje epidemiološke službe NIJZ. To bo prevzela Marta Grgič Vitek.

»Pot je bila dolga, zdaj je tri leta mimo, šli smo od kaosa do normale. Tako se tudi moja pot na covidu zaključuje, prevzemam druge naloge na NIJZ, bolj mednarodne misije. Še enkrat bi šel čez vse to, ker smo lahko nekaj pomagali, kar je bilo potrebno. Da vrnem čas svoji družini, ženi in hčerki,« je še dejal Fafangel.