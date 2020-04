Marjan Batagelj: Odpuščanje bi bilo najslabše!

Ukrepi morajo biti hitri in jasni



Pričakovan turistični padec

»Odkar so nas z vladnim odlokom zaprli, smo vsi na čakanju. Odpuščali nismo in tega tudi ne nameravamo, saj smo ta kader gradili deset let in svoje sodelavce izjemno cenim. Ukrep spoštujemo, upam le, da bo to trajalo čim krajši čas,« je povedal, lastnik in predsednik upravnega odbora Postojnske jame.Batagelj vodi več kot 200 zaposlenih, tik pred izbruhom p andemije pa je nameraval zaposliti še 120 sezonskih delavcev. »Velika noč je kazalec prihajajoče sezone – in moram reči, da je bil trend rezervacij fantastičen,« poudari. Prenovili so še drugi del hotela Jama, v katerega so vložili tri milijone evrov in bi ga morali odpreti prav te dni. Bil je že razprodan. Družba Postojnska jama, ki ima več kot 90 odstotkov tujih gostov, je lani začela večmilijonski investicijski cikel; ta vključuje še prenovo promenade in hotela Cerkno.»Nerad hvalim, a tokrat moram priznati, da se je vlada odzvala hitro in ustrezno. Naša naloga pa je, da državi in vladi pomagamo z dobrimi predlogi, ne pa, da pišemo seznam želja ali pa da samo kritiziramo,« izpostavi. Trenutno se ukvarjajo s predlogi, s katerimi bi omogočili večjo fleksibilnost pri ukrepih, ki zadevajo gospodarstvo. »Neživljenjsko je, da se človeka za sede dni napoti na delo, če bi mu sicer dal le manjše delo, ki ga lahko opravi v nekaj urah, recimo, da gre tajnica po pošto ali serviser pregleda hladilnike,« omeni.Po njegovem morajo v teh razmerah gospodarstvo, sindikati in vlada tesno sodelovati, saj to omogoča učinkovite ukrepe. Ti morajo biti tudi jasni – ne pa, da se izgubljajo v podrobnostih – sicer se bodo podjetja raje odločala za odpuščanje, kar bi bila najslabša možnost. »Enka je prvi paket ukrepov do konca maja, dvojka jih še dodatno dopolnjuje in upošteva skrb za likvidnost, trojka pa zadeva posebne panoge in pogovarjamo se, da bi bila ena od teh tudi turizem,« pojasni.Batagelj za letos pričakuje od 70 do 90 odstotkov upada prihodkov – odvisno od poteka pandemije in sprejetih ukrepov. »Da nisem pesimist, so pokazale tudi študije na Hrvaškem. Dokler bo virus tukaj, nihče ne bo ne mogel ne hotel potovati,« navede. V prihodnje pričakuje, da se bodo ljudje na dopuste vozili predvsem z avtomobili, torej v bližje turistične kraje, ponudniki pa se bodo zapletli v cenovno vojno, v naslednji fazi pa bodo predvidoma zrasle predvsem butične destinacije. »Vsemu se bomo prilagodili, seveda pa računamo tudi na državo, ko gre za prilagoditev najemnine in koncesijske pogodbe,« napoveduje.