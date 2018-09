FOTO:Marjan Podobnik ostal edini kandidat za predsednika SLS

Preberite še: V politiko se vrača glavni preganjalec udbomafije



Janša: Za SLS prihaja pomladni čas po letih pozebe

Kongresa se je udeležilo več vidnih članov drugih političnih strank, tudi minister Zdravko Počivalšek, SMC.

Na kongresu SLS je bilo še več drugih vidnih političnih predstavnikov. Prvak NSi Matej Tonin se je opravičil zaradi družinskih obveznosti, a se je kongresa udeležil evropski poslanec Lojze Peterle. Prisoten je bil tudi minister Zdravko Počivalšek, SMC, ki je povedal, da je današnje sporočilo gotovo povezovanje s ciljem, da ustvarjamo dobre gospodarske pogoje, da se bo Slovenija lahko razvijala in rasla.



Zbrane so pozdravili tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, novomeški župan Gregor Macedoni, Rok Andrée s Piratske stranke, Metka Zevnik s stranke Glas za otroke in družine. Preko video nagovora pa sta zbrane nagovorila tudi Joseph Daul, predsednik Evropske ljudske stranke (EPP), in Manfred Weber, vodja EPP v evropskem parlamentu.

Z Marjanom Podobnikom se v stranko vrača tudi njegov brat Janez Podobnik.

Na kongresu stranke SLS v Novem mestu je najglasnješi aplavz prejel prvi predsednik Slovenske kmečke zveze, današnje SLS, Ivan Oman.

Novo mesto – Na vrh SLS se vrača dolgoletni prvi mož, saj je njegov edini protikandidat za mesto predsednika, predsednik občinskega odbora SLS Vransko in svetovalec generalnega direktorja UKC Maribor, od kandidature odstopil kot znak enotnosti v stranki. »Pozabimo na zamere, gremo v lepšo prihodnost.«Podobnik – stranko je vodil že med letoma 1992 in 2000 – se vrača po tem, ko so ga izključili pred dvema letoma. Takrat mu je vodstvo stranke s tedanjim predsednikomna čelu očitalo obrekovanje najvidnejših predstavnikov SLS v medijih ter nespoštovanje in kršenje sklepov najvišjih organov SLS. V dneh pred kongresom je za Delo povedal, da se vrača modrejši in bolj izkušen. Kongres pa je označil za vrhunec spravnih procesov v stranki.Besede o spravi znotraj stranke in o novi pomladi je bilo v Novem mestu slišati večkrat.Daleč največji aplavz na kongresu SLS je požel prvi predsednik SLS oziroma takratne Slovenske kmečke zveze, ki je povedal, da je lastovko slovenske pomladi treba priklicati znova, da bo po osamosvojitvi prinesla še osvoboditev.S polurno zamudo je prispel tudi prvak SDS, ki je v nagovoru napovedal, da meni, da za SLS prihaja pomladni čas po letih pozebe ter da je bilo očitno leta 1988 seme posajeno dovolj globoko, da ga pozeba ni uničila. Ob tem je še zavrnil očitke, da so bile manjše stranke v skupnih koalicijah s SDS sateliti. »Na desni strani političnega prostora nikoli ni bilo satelitov, sateliti so drugje, trenutno jih je šest v neki vladni koaliciji, ki bo razpadla, ker nima planeta,« je povedal še Janša, ki si obeta tudi sodelovanja. Stranki je zaželel tudi vrnitev v državni zbor, kamor po njegovih besedah stranka tudi sodi.Z Marjanom Podobnikom se v stranko vrača tudi njegov bratin nekdanji poslanec SLSNekdanji poslanec in župan, ki je poizključitvi iz SLS, ustanovil Novo ljudsko stranko (NLS), ni želel jasno odgovoriti na vprašanje, ali obe stranki načrtujeta združitev. »Veste, jaz sem že dolgo v ljudski stranki, pa naj bo to nova ali stara,« je povedal Kangler, a nato vseeno nadaljeval, da osebno mislim, da se je treba združevati. »V kakšni obliki pa je drugo vprašanje,« je dodal.Stranka SLS je brez vodstva s polnimi pooblastili ostala po tem, ko je zaradi slabega volilnega izida na predčasnih državnozborskih volitvah odstopil predsednik Zidanšek. Začasno je vodenje stranke prevzelSLS je na zadnji državno zborskih volitvah prejela pičlih 2,62 odstotka glasov in se ji tako že drugič zaporedoma ni uspelo uvrstiti v državni zbor. Največji uspeh SLS pa je zabeležila leta 1996, ko je pod vodstvom Marjana Podobnika dobila 19,38 odstotka glasov. Močnejša je stranka na lokalni ravni - na zadnjih volitvah je bilo na listi SLS ali z njeno podporo izvoljenih 48 županov, imajo tudi več kot 400 občinskih svetnikov.V stranki napovedujejo, da si želijo rezultat na lokalnih volitvah vsaj ponoviti in ponovno pridobiti pomembno vlogo v političnem prostoru. Jelševar je med drugim tudi napovedal, da verjame, da bodo tudi na evropskih volitvah dobili vsaj enega evropskega poslanca.