Marjan Podobnik se že vidi na vrhu kmetijsko-gozdarske zbornice

Po neuradnih rezultatih je na volitvah v svet Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) ta konec tedna največ mandatov med fizičnimi osebami dobilo Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza, za katerim stoji stranka SLS, Marjan Podobnik pa bo najverjetneje tudi novi predsednik zbornice.



V skupini fizičnih oseb se je za 41 mest v novem svetu KGZS, ki je najvišji organ zbornice, potegovalo 278 kandidatov s 14 list. Slovenska kmečka zveza bo imela 15 mest, doslej jih je imela deset. Po šest mest bosta imela Društvo Forum za kmetijstvo in podeželje pri stranki SDS ter Društvo slovenski kmet, pet pa Kmečka lista – Društvo za kmetijstvo in razvoj podeželja. Zadnja je imela doslej največ članov (12) v svetu, na volitvah pa je bil poražen tudi njen predsednik Peter Vrisk – do pred kratkim eden najvplivnejših ljudi slovenskega kmetijstva –, ki je bil kandidat Kmečke liste za člana sveta KGZS v Celju, vendar vanj ni bil izvoljen.



Poleg tega bodo trije mandati v svetu pripadli Društvu članov sindikata kmetov, po eden pa Listi zadružnikov – društvu za razvoj zadružništva in kmetijstvo, Kmečkemu društvu Nova Slovenija, Govedorejskemu društvu Dobrepolje - Struge, Ribnica, Velike Lašče, Listi Janeza Erjavca, Listi Dejana Kuharja in Zvezi govedorejcev Pomurja.



V skupini pravnih oseb, ki je namenjena kmetijskim podjetjem, se je za 13 mest v svetu KZGS potegovalo 46 kandidatov.

Slaba novica za volkove in medvede

Med člani sveta KGZS se volijo tudi predsednik zbornice in vsi njeni drugi organi: dva podpredsednika, upravni in nadzorni odbor, častno razsodišče in stalna arbitraža.



Predsednik SLS Marjan Podobnik, ki je bil v skupini pravnih oseb izvoljen v okviru mariborske župnije, se že vidi v vlogi novega predsednika zbornice, vsaj sodeč po zapisu iz skupnega sporočila za javnost SLS in Slovenske kmečke zveze. V njem navajajo, da ima Podobnik »skupaj z izvoljenimi člani društva za pravne osebe in koalicijskimi partnerji zagotovljeno absolutno večino«.



V sporočilu so zapisali še, da med »prioritetami prihodnjega vodenja KGZS Podobnik poudarja prizadevanje za pravične odkupne cene in poštene odnose znotraj prehranske verige, popolno debirokratizacijo in ukinitev davčnih blagajn za manjše pridelovalce, oddajo državnih kmetijskih zemljišč in gozdov v dolgoročen najem slovenskim kmetom, zaščito lastninskih pravic kmetov in drugih lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov ter je proti kakršnim koli dodatnim obdavčitvam kmetijskih in gozdnih zemljišč ter kmetijskih objektov.«



Podobnik in stranka SLS sta lani zaradi domnevno prepočasnega izvajanja zakona o interventnem odstrelu za odstrel volka ponujala nagrado 500 evrov. Ponudbo sta kasneje preklicala, vendar še vedno zastopata radikalna stališča glede upravljanja populacije velikih zveri v Sloveniji. Bati se je, da bi prihod Podobnika na vrh kmetijsko-gozdarske zbornice stopnjeval pritiske za večji odstrel medvedov in volkov.



Volitve predsednika predvidoma konec oktobra



Poleg volitev za člane sveta KGZS se je volilo tudi člane svetov trinajstih območnih enot KGZS med fizičnimi in pravnimi osebami. V skupini fizičnih oseb so bili 703 kandidati, v skupini pravnih oseb 39 kandidatov.



Volilna komisija bo poročilo o rezultatih volitev in uradne rezultate objavila predvidoma konec tedna. Predvidoma konec oktobra bo ustanovna seja novega 54-članskega sveta, ki bo izvolil novega predsednika in druge organe KGZS.



Kmetijsko-gozdarska zbornica je z nekaj več ko 104.000 člani največja nevladna kmetijska organizacija. Tokratne volitve so bile šeste po letu 2000, ko je bila zbornica ustanovljena. Njeni pretekli predsedniki so bili Peter Vrisk, Ciril Smrkolj in od leta 2012 Cvetko Zupančič, ki se od položaja poslavlja, saj tokrat ni kandidiral.