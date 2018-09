FOTO:Marjan Šarec: Slovenija nikoli in nikdar ne bo Venezuela (FOTO)

Novo vlado čaka veliko dela na vseh področjih, zlasti na prioritetnih. FOTO: Jože Suhadolnik

Preveč je neživljenjskih predpisov

Marjan Šarec je napovedal, da bodo veliko poudarka namenili odpravljanju administrativnih ovir, ki onemogočajo učinkovito delovanje sistema. »Preveč je neživljenjskih predpisov, ki so sami sebi namen in ne kažejo vsakodnevnega dogajanja v praksi,« je dodal.

Marjan Šarec je opozoril, da so največ škode za gospodarstvo naredili prevzemi velikih in nekoč uspešnih podjetij, ki so se financirali z izčrpavanjem teh istih podjetij. FOTO: Jože Suhadolnik

Kulturno izmenjati mnenja

Novi premier je spregovoril tudi o obrambno-varnostnem sistemu in ustavni ureditvi. »Priča smo različnim oblikam hujskanja in postrojem, ki ne spadajo v demokratično ureditev,« je dejal Šarec in dodal, da paravojaške strukture niso pravi odgovor na vprašanja varnosti in obrambe države.

Predsednik vlade od novoizvoljenih ministric in ministrov pričakuje sodelovanje. FOTO: Jože Suhadolnik

Šarec: Pokopavali so nas že pred rojstvom

Marjan Šarec: »Če se izrazim športno, nogomet brez doseženega gola ne upraviči pričakovanj.« FOTO: Jože Suhadolnik

Ministrski kandidati, o katerih bo danes glasoval DZ, so po besedah premiera Marjana Šarca nase prevzeli težko breme in so pripravljeni biti tarča napadov. Novo vlado čaka veliko dela, je povedal Šarec, pri čemer je poudaril zdravstvo, zavrnil pa je tudi očitke, da bo vlada uničila podjetniško pobudo in ustvarila Venezuelo.Šarec je v predstavitvi ministrskih kandidatov priznal, da so za njimi dolgi in naporni tedni sestavljanja vladne koalicije. Sestava vladne ekipe pa je potekal skladno z dogovorom o številu mest, ki jih bo posamezna stranka v novi vladi zasedla. »Seveda so odzivi v javnosti različni. Če predlagaš koga, ki je že opravljal funkcijo, so očitki o kontinuiteti, ko predstaviš novo ime, ne potihnejo vprašanja o usposobljenosti,« je dodal.Pred poslanci sedijo kandidati, »ki so pripravljeni biti tarča napadov, imeti neprespane noči, se usklajevati, predvsem pa delati za doseganje rezultatov«. Po njegovih besedah na koncu šteje samo rezultat. »Če se izrazim športno, nogomet brez doseženega gola ne upraviči pričakovanj. Kandidatke in kandidati so prevzeli nase težko breme, kajti lažje je od strani opazovati in kritizirati, kakor kaj narediti,« je še dejal.Novo vlado po njegovih besedah čaka veliko dela na vseh področjih, zlasti na prioritetnih. Med njimi je zdravstvo, kjer morajo nujno skrajšati čakalne vrste in pri tem uporabiti vsa sredstva, ki so na razpolago. To so po njegovih besedah težke naloge, ki čakajo novo ekipo. »Pričakujem, da bo delovanje ministrstva in vseh zdravstvenih ustanov v Sloveniji potekalo usklajeno, saj bo v nasprotnem primeru nemogoče doseči kakršen koli rezultat,« je poudaril Šarec.Po Šarčevih besedah se je v zadnjih dneh, ko vlade niti še ni bilo, govorilo o davkih in gospodarstvu v smislu, da bo ta vlada uničila podjetniško pobudo in ustvarila Venezuelo. »Nikoli in nikdar,« je poudaril. Opozoril je, da so največ škode za gospodarstvo naredili prevzemi velikih in nekoč uspešnih podjetij, ki so se financirali z izčrpavanjem teh istih podjetij. »Danes pa nam tisti, ki so imeli takšne in drugačne vloge, pametujejo, kako bomo vse zavozili, še preden smo začeli delati,« je še dejal.Poudaril je še, da ceni gospodarstvo, a ni hotel preveč posegati v javne debate v teh dneh, ker so brezplodne in samo ustvarjajo nemir. »Treba se bo sestati, tudi če bo nekaterim še tako težko, in si kulturno izmenjati mnenja ter operativno najti rešitve, ki so dobre za ljudi,« je navedel. Opozoril je, da morata javni sektor in gospodarstvo delati z roko v roki, »ne pa drug drugega zmerjati in gledati z nezaupanjem«.Predsednik vlade od novoizvoljenih ministric in ministrov pričakuje sodelovanje, zlasti pa ga pričakuje od njihovih uradnikov. »Elaborati, študije, presoje in vse druge zadeve so lepe črke na papirju, a če ne bo dinamike, ne bo ničesar. Verjamem pa, da bo, saj sem takšno zagotovilo dobil od vseh kandidatk in kandidatov,« je še dejal.Z današnjo potrditvijo ministrske ekipe bo po njegovih besedah sklenjen dolg in na trenutke zapleten proces sestavljanja 13. slovenske vlade. »Veliko je bilo povedanega v zadnjih tednih in mesecih, z vseh strani, pokopavali so nas že pred rojstvom. Dokazali smo, da govoriti znamo, tudi veliko, če je treba, zdaj je čas, da začnemo delati,« je sklenil Šarec.