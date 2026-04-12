    Marjan Šarec: Stevanovića ne gre podcenjevati, ni kakšen neumen brezveznik

    Ob tem izpostavil vprašanje političnega pragmatizma in lastne izkušnje iz leta 2018, ko je njegova vlada izgubila podporo Levice.
    Marjan Šarec 24.4.2023 Ljubljana Slovenija Foto Jože Suhadolnik
    Marjan Šarec 24.4.2023 Ljubljana Slovenija Foto Jože Suhadolnik
    R. I.
    12. 4. 2026 | 12:16
    12. 4. 2026 | 13:05
    Izvolitev Zorana Stevanovića na eno ključnih funkcij v državnem zboru še naprej odmeva v političnem prostoru. Med odzivi izstopa izjava evropskega poslanca in nekdanjega predsednika vlade Marjana Šarca, ki je v daljšem zapisu na Facebooku uvodoma poudaril, da Stevanovića osebno skoraj ne pozna.

    »Zorana Stevanovića osebno komajda poznam, enkrat sva skupaj sedela na soočenju na Radiu Ognjišče.« A hkrati je opozoril, da ga ne gre podcenjevati: »Zagotovo ni kakšen neumen brezzveznik,« je zapisal in dodal, da gre za politika z jasno profiliranimi stališči, ki so prepričala določen del volivcev.

    Ustanovna seja poskrbela tudi za najbolj viralen trenutek na spletu (video)

    Po njegovem mnenju je Stevanović ravnal racionalno in politično pričakovano, »Kot prvo je treba povedati, da je naredil to, kar bi tudi 89 drugih v državnem zboru, če bi imelo to možnost.« Prav zato meni, da se razprava ne bi smela osredotočati nanj osebno. »Danes ni na mestu govoriti o njem in ga napadati. Govoriti je treba o tistih, ki so ga izvolili.«

    Stevanović je novi predsednik DZ, omenil možnost podpore Resni.ce Janševi vladi

    Nekdanji premier je ob tem izpostavil vprašanje političnega pragmatizma in lastne izkušnje iz leta 2018, ko je njegova vlada izgubila podporo Levice. »Ko mi je med mandatom Levica odtegnila podporo, sem imel na voljo samo še Zmaga Jelinčiča. Pomagal mi je dvakrat, nato sem se odločil, da tako ne želim nadaljevati,« je zapisal. Po njegovih besedah današnje politične kombinacije kažejo, da nekateri pri oblikovanju oblasti teh zadržkov nimajo. 

    V nadaljevanju je Šarec opozoril na, kot pravi, očitna dvojna merila, zlasti pri SDS in Novi Sloveniji. Spomnil je na primere, ko so bili posamezni politiki tarča kritik zaradi simbolnih dejanj, danes pa iste politične sile podpirajo kandidata z drugačnimi političnimi izhodišči. 

    Odzval se je tudi na zapis evropske poslanke Romane Tomc, ki je opozorila na možnost politično nenavadnih zavezništev. Šarec ob tem ni presenečen nad razvojem dogodkov. »Takoj po volitvah sem napovedal, da se po zaprtju volišč začne druga zgodba in ideje, ki se zdijo neverjetne, postanejo hudirjevo verjetne.«

    Marjan Šarec: Bilo je zelo naporno, ne bi želel biti še kdaj v takšnem položaju

    »Zelo uravnoteženo in usklajeno sodelovanje bo tole, eni verniki Trumpa, drugi Putina. Eni cepilci, drugi anticepilci, eni vozniki vodnega topa, drugi vodoravno na asfaltu. Če to ni preseganje delitev, kot jih zagovarja veliki utemeljitelj tega nauka, Logar, potem pa tudi ne vem… Za Fiat Multiplo so nekoč rekli, da je avto te sorte, da je biti noter fino in praktično, ko pa ven stopiš, ti je pa malo nerodno. Ampak okusi so različni, nameni pa tudi. No ja, vse sorte smo že doživeli in še bomo, če bomo le živi in zdravi. Dolgčas ne bo. Tudi s Trumpom ni,« je zapisal. 

    V nekoliko ostrejšem tonu je komentiral tudi vrednotne poudarke dela politike, zlasti na področju domoljubja. Kritičen je do, kot pravi, selektivne uporabe teh tem in poudaril, da politične odločitve pogosto razkrijejo razkorak med deklariranimi vrednotami in konkretnimi ravnanji. »Požvižgam se na tako domoljubje, ki človeka, ki ga je še včeraj poniževalo, ker ima priimek na ić in podpira Rusijo, danes izvoli, da bi se dokopalo do oblasti,« je bil oster. 

    Zaključil je s čestitko. »Zoranu Stevanoviću iskreno čestitam in želim obilo uspeha pri odgovornem delu.« 

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRO JE VEDETI

    Kako izbrati prava okna za vaš dom?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več

