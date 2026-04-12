Marjan Šarec: Stevanovića ne gre podcenjevati, ni kakšen neumen brezveznik

Izvolitev Zorana Stevanovića na eno ključnih funkcij v državnem zboru še naprej odmeva v političnem prostoru. Med odzivi izstopa izjava evropskega poslanca in nekdanjega predsednika vlade Marjana Šarca, ki je v daljšem zapisu na Facebooku uvodoma poudaril, da Stevanovića osebno skoraj ne pozna.

»Zorana Stevanovića osebno komajda poznam, enkrat sva skupaj sedela na soočenju na Radiu Ognjišče.« A hkrati je opozoril, da ga ne gre podcenjevati: »Zagotovo ni kakšen neumen brezzveznik,« je zapisal in dodal, da gre za politika z jasno profiliranimi stališči, ki so prepričala določen del volivcev.

Po njegovem mnenju je Stevanović ravnal racionalno in politično pričakovano, »Kot prvo je treba povedati, da je naredil to, kar bi tudi 89 drugih v državnem zboru, če bi imelo to možnost.« Prav zato meni, da se razprava ne bi smela osredotočati nanj osebno. »Danes ni na mestu govoriti o njem in ga napadati. Govoriti je treba o tistih, ki so ga izvolili.«

Nekdanji premier je ob tem izpostavil vprašanje političnega pragmatizma in lastne izkušnje iz leta 2018, ko je njegova vlada izgubila podporo Levice. »Ko mi je med mandatom Levica odtegnila podporo, sem imel na voljo samo še Zmaga Jelinčiča. Pomagal mi je dvakrat, nato sem se odločil, da tako ne želim nadaljevati,« je zapisal. Po njegovih besedah današnje politične kombinacije kažejo, da nekateri pri oblikovanju oblasti teh zadržkov nimajo.

V nadaljevanju je Šarec opozoril na, kot pravi, očitna dvojna merila, zlasti pri SDS in Novi Sloveniji. Spomnil je na primere, ko so bili posamezni politiki tarča kritik zaradi simbolnih dejanj, danes pa iste politične sile podpirajo kandidata z drugačnimi političnimi izhodišči.

Odzval se je tudi na zapis evropske poslanke Romane Tomc, ki je opozorila na možnost politično nenavadnih zavezništev. Šarec ob tem ni presenečen nad razvojem dogodkov. »Takoj po volitvah sem napovedal, da se po zaprtju volišč začne druga zgodba in ideje, ki se zdijo neverjetne, postanejo hudirjevo verjetne.«

»Zelo uravnoteženo in usklajeno sodelovanje bo tole, eni verniki Trumpa, drugi Putina. Eni cepilci, drugi anticepilci, eni vozniki vodnega topa, drugi vodoravno na asfaltu. Če to ni preseganje delitev, kot jih zagovarja veliki utemeljitelj tega nauka, Logar, potem pa tudi ne vem… Za Fiat Multiplo so nekoč rekli, da je avto te sorte, da je biti noter fino in praktično, ko pa ven stopiš, ti je pa malo nerodno. Ampak okusi so različni, nameni pa tudi. No ja, vse sorte smo že doživeli in še bomo, če bomo le živi in zdravi. Dolgčas ne bo. Tudi s Trumpom ni,« je zapisal.

V nekoliko ostrejšem tonu je komentiral tudi vrednotne poudarke dela politike, zlasti na področju domoljubja. Kritičen je do, kot pravi, selektivne uporabe teh tem in poudaril, da politične odločitve pogosto razkrijejo razkorak med deklariranimi vrednotami in konkretnimi ravnanji. »Požvižgam se na tako domoljubje, ki človeka, ki ga je še včeraj poniževalo, ker ima priimek na ić in podpira Rusijo, danes izvoli, da bi se dokopalo do oblasti,« je bil oster.

Zaključil je s čestitko. »Zoranu Stevanoviću iskreno čestitam in želim obilo uspeha pri odgovornem delu.«