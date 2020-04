Marjan Šarec: Vložili bomo interpelacijo proti ministru Zdravku Počivalšku

»Bili smo konstruktivni na začetku delovanja te vlade, a smo bili izigrani. Po zadnjem dogajanju je jasno, da bomo vložili interpelacijo proti ministru Zdravku Počivalšku, pismo Antona Zakrajška je izbilo sodu dno ,« je čivknil prvak LMŠInterpelacijo lahko sproži najmanj deset poslancev v državnem zboru, torej LMŠ sama, čeprav je pričakovati, da bi se jim lahko pridružile tudi druge opozicijske stranke. Če po razpravi o interpelaciji večina vseh poslancev, najmanj 46, izreče nezaupnico posameznemu ministru, državni zbor ministra razreši.Razrešeni direktor zavoda za blagovne rezerveje bil v sredo sicer kritičen do izjav gospodarskega ministra o razlogih za njegovo razrešitev, češ da je iz samoizolacije, ko je preboleval covid-19, izbiral dobavitelje zaščitne opreme. Napovedal je okrepljen nadzor nad delovanjem zavoda, odredil je tudi notranjo revizijo. Zaradi sumov o nepravilnostih pri nabavah zaščitne opreme je zavod v torek obiskala tudi policija.»Nočem biti žrtveno jagnje. Ne vem, ali bom angažiral odvetnika, in ne vem, kaj je mislil sinoči minister Zdravko Počivalšek, ko je namigoval na negospodarno ravnanje. Počakal bom na izsledke revizije in nato zahteval opravičilo,« je bil oster Zakrajšek.