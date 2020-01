Marjan Šarec že pri predsedniku države

Predsednik državeje začel prve neformalne pogovore po odstopu predsednika vlade. Pahor in Šarec sta se po naših informacijah že srečala. Pahor se bo danes po naših informacijah srečal tudi s predsednikom državnega zboraUradni postopek se bo sicer začel po tem, ko se bo danes s Šarčevim odstopom seznanil državni zbor, s ponedeljkom pa naj bi predsednik Pahor nato začel uradna posvetovanja s poslanskimi skupinami. Šele ta bodo morda dala odgovor na vprašanje, ali se obetajo predčasne volitve ali bo Pahor mandatarstvo za sestavo vlade podelil komu drugemu. Kandidata za mandatarja lahko sicer predlagajo tudi poslanske skupine ali deset poslancev. Pahorjev svetovalec Ernest Petrič je v izjavi za Delo povedal , da je na prvi pogled smotrno iti na nove volitve, vendar ni nobene garancije, da bo nova sestava državnega zbora manj zahtevna za sestavo učinkovite vlade od sedanje. »Položaj je lahko boljši, lahko pa tudi slabši. Dejstvo pa je, da čas hitro teče in da so reforme ter soočanje z vrsto težav v državi nujno potrebni,« je med drugim povedal Petrič.Pomemben pa je še en vidik glede morebitnih predčasnih volitev – siva cona zaradi odločitve ustavnega sodišča o neustavnosti sedanjega volilnega sistema. To po njegovih besedah lahko povzroči velike zaplete, ki se utegnejo zavleči do pozne jeseni ali še dlje, pri tem ne smemo pozabiti še, da se približuje naše predsedovanje EU.