Marjan Šarec: »Želeli bi si, da bi bila evropska komisija kot nogometni sodnik«

Ljubljana – Članstvo v Evropski uniji je nekaj daleč najboljšega, kar se nam je zgodilo v polpretekli zgodovini, je ob 15. obletnici vstopa v EU v intervjuju za Sobotno prilogo dejal premier Marjan Šarec. Po njegovem je Slovenija v dobri kondiciji. Kar zadeva izzive EU, pa ga skrbi predvsem odsotnost voditeljstva v evropskih institucijah.



Po njegovem mnenju bi morala biti pripadnost politični skupini manj pomembna. »Želeli bi si, da bi bila evropska komisija kot nogometni sodnik.« Začetek razprave, kdo bo predstavljal Slovenijo v evropski komisiji, si želi zamakniti na čas po evropskih volitvah, čeprav o svojem državnem sekretarju Vojmirju Urlepu pravi, da bi bil dober komisar. Na očitke, da njemu in njegovim kandidatom za evropske poslance primanjkuje izkušenj na mednarodnem parketu, odgovarja, da je pomembnejša funkcija, ki jo imaš. Zadeve stečejo, ko prideš na evropski svet in te pozdravijo s »Hello, Marjan!«, pravi.



Tako kot je Marjan Šarec zadržan pri napovedih izida njegove liste na evropskih volitvah, tako ravna tudi pri napovedih glede vodenja države in državnega premoženja. »Ne želim si privatizacije zaradi privatizacije same, le tam, kjer je to res nujno oziroma kjer dejavnost pritiče zasebnemu lastniku,« odgovarja predsednik vlade, a pri tem svojega odgovora noče natančneje pojasniti, saj bi se lahko hitro pojavile ­špekulacije.



Z upravljanjem državnega premoženja je le delno zadovoljen. Meni, da je premalo poudarka na tem, kako bodo podjetja upravljana, preveč se gleda na strankarske preference. O višini plač direktorjev v državnih podjetjih pa pravi: »Če sem jaz v javnem sektorju po višini plače na 1400. mestu, bi, če bi bil ­populist, rekel, da imajo vsi veliko višje plače kot jaz. Kdor dela dobro, si zasluži vsak evro plače, kdor dela slabo, si ne zasluži niti centa.«



