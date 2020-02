Marjana Ferjanca so razrešili nezakonito

Celje – Višje delovno in socialno sodišče je pritrdilo sodbi celjskega delovnega sodišča, da je bils položaja direktorja Splošne bolnišnice Celje novembra 2017 razrešen nezakonito. Ferjanc bo moral tožbo za razliko v plači vložiti posebej, gre za skupaj 43.889 evrov. Ali bodo takratni člani sveta zavoda, ki so glasovali za razrešitev, za nezakonito odločitev odgovarjali, danes ne ve nihče.Svet zavoda je Marjanu Ferjancu očital nepravilnosti pri deset let stari prevedbi plač nekaterih zaposlenih in dejstvo, da je imela bolnišnica nepotrjen finančni načrt za leto 2017. Tudi višje sodišče je ugotovilo, da utemeljenih razlogov za Ferjančevo razrešitev ni bilo.Marjan Ferjanc, SDS, je ves čas zatrjeval, da je bila to politična razrešitev. Takratni predsednik sveta zavodaje trdil nasprotno, saj da je nepravilnosti pri prevedbi plač odkril tudi inšpektor in da to pač ni politično. Jakelj je sicer že leto pred razrešitvijo na seji sveta zavoda dejal, da lahko sprejmejo tudi nezakonit sklep: »Lahko sprejmemo, da razrešimo direktorja, dokazno breme pa nosi on, da nam z leti dokaže, da je imel prav.« Po robu se mu je postavil, SD, ki je mesto v svetu zavoda kmalu izgubil in se vrnil šele, ko je bolnišnico že vodilaiz SMC.Leto pozneje, z novim članom iz SD, je za Ferjančevo razrešitev glasovalo šest od devetih članov sveta zavoda. Predstavniki vlade so bili Jakelj, ki je nato postal direktor Psihiatrične bolnišnice Ormož, Branko Gabrovec,(SMC), ki je postala direktorica Splošne bolnišnice Ptuj,(SMC) in(Desus). Tisljeva in Zimšek sta še vedno člana sveta zavoda.Sodišče Ferjancu ni prisodilo 43.889 evrov za razliko v plači, za kar bo Ferjanc vložil novo tožbo, verjetno bo dodal še odškodnino za duševne bolečine, je dejal: »Najbolj pomembno je, da je pravnomočno, da sem bil razrešen nezakonito. Odškodnino bom pač v posebnem postopku dobil. Postavlja pa se vprašanje odgovornosti sveta zavoda.«V bolnišnici sodbe ne komentirajo. Predsednica sveta zavodaje dejala, da vsi člani svetov zavodov odškodninsko odgovarjajo za svoje odločitve, a je dodala: »O tem bo moralo kaj reči ministrstvo.« Z ministrstva za zdravje so sporočili, da nam bodo o morebitnih ukrepih zoper člane sveta zavoda odgovorili v prihodnjih dneh. Jakelj včeraj ni bil dosegljiv.