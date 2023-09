Marjana Majerič: »Brez gospodarstva ni zdravstva, šolstva, kulture, znanosti ...«

Gostja podkasta Supermoč Marjana Majerič je na Delovem dogodku kot izvršna direktorica za področje strateškega razvoja in internacionalizacijo GZS s svojim nastopom navdušila. Slovenske gospodarstvenike, politike in akademike je nagovorila neposredno ter ponudila rešitve za preboj Slovenije. Kot človek, ki reče bobu bob, je na svojstven način zaokrožila tudi zgodbo v podkastu Supermoč. »Zdi se mi vredno, da vnovič povem, zakaj je GZS pomemben del slovenske družbe«, je dejala ...

Vlada in gospodarstvo morata nujno sodelovati

»Vsaka vlada ima gospodarsko zbornico integrirano v svoj sistem delovanja, saj vse, kar nacija ima, izhaja iz gospodarstva. V Nemčiji predsednik vlade na kvartal obiskuje zbornice in ponuja roko za vzajemno uspešno premikanje Nemčije v boljši jutri in takšna naravnanost izkazuje, da gospodarstvo in politika delujeta z roko v roki, da sta na istem čolnu.«

Z gostjo podkasta Supermoč smo se dotaknili vprašanja talentov in pomanjkanja kadrov in pri tem je bila Marjana Majerič jasna: »Rojena sem bila v Nemčiji in to državo poznam tako dobro, da vem, da ponuja mladim in uspešnim mnogo večje možnosti in priložnosti za boljše življenje. Če ne bi bil moj mož takšen domoljub, bi že zdavnaj spokala kovčke in njega ter najine tri otroke odpeljala tja, saj imajo tam ljudje enake bruto plače kot mi, a mnogo večja neto izplačila. To prinese vsem večji standard in večjo kakovost življenja.«

A ta način, kot opozori Majeričeva, je zelo neugoden za prihodnost Slovenije, saj bi morali biti zelo pozorni in pazljivi, da ljudje, ki jim nudimo brezplačno izobraževanje, ne odhajajo v tujino, če že, da se nujno vrnejo in slovenski družbi vračajo. »Verjamem v moč kroga, ki se lahko sklene le, če je vzajemen odnos jemanja in dajanja.«

Supermoč se skriva v srčni kulturi

Marjana Majerič je razkrila, da črpa moč iz znanja, ki ga je pridobila ne le skozi številna izobraževanja, poslovne zgodbe, ampak tudi s potovanji. Religije sveta so ji dale odlično popotnico za boljšo kakovost življenja in to je spoznanje, da je najbolj učinkovito, če človek deluje ne le skozi um, ampak tudi srce.

Presunil jo je Dalajlama, ki je vsem sodobnim ljudem, vpetim v hitro sodobno življenje, dal lep poklon: »V Ljubljani nam je dejal, da občuduje on nas, češ, kako sploh lahko preživimo ob takšni hitrosti, pritiskih, zunanjih impulzih in informacijah, kajti on le miruje in v miru piše misli.« In prav je imel, umetnost je preživeti to sodobno življenje, polno izzivov v miru in z radostjo v srcu.

Naša sogovornica dosega to z različnimi orodji, in sicer z redno telesno aktivnostjo, meditacijo in negovanjem lepih medosebnih odnosov. »Na koncu dneva ti mora refleksija dneva ponuditi notranji mir in zadovoljstvo. Oče me je že kot dekle učil, da je poanta v predanem delovanju in v vračanju ljudem, okolju, pri čemer mi pomembno v kakšni obliki.«