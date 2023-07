Marjanu Pintarju zamrznili položaj direktorja

V sredo, 5. julija smo Marjana Pintarja, direktorja Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije spraševali, ali bo nov minister za zdravje. Naši viri so trdili, da so mu to možnost omenili, a je v razgovoru z nami dejal, da glede tega še ni dobil nobene snubitve od aktualne oblasti. »Včeraj sem se vrnil z dopusta z motorjem, imam še dokaj prazno glavo in je zame ta informacija presenečenje,« je dejal.

Dober teden od našega razgovora pa se je vendarle preselil na ministrstvo za zdravje. Resda (še) ne kot minister, pač pa kot državni sekretar. Na Štefanovi bo tri mesece, za to obdobje pa mu je upravni odbor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki ga vodi že drugi mandat, zamrznil pogodbo o zaposlitvi. Mesto v. d. direktorja je prevzela tam zaposlena Tatjana Jevševar.

Pintarju naj bi pred časom ponujali položaj direktorja Urada za nadzor, investicije in kakovost v zdravstvu, ki ga zaseda nekdanji minister za zdravje Aleš Šabeder. Če bo ta po odhodu Danijela Bešiča Loredana ostal na tem mestu, z ministrstva še niso odgovorili.

Kakorkoli, dokler bo predsednik vlade Robert Golob tudi v vlogi ministra za zdravje, bo Pintar državni sekretar.

Isti položaj kot Golobov oče

Pintar je univerzitetni diplomirani pravnik in strokovnjak na področju menedžmenta. Dolgoletne izkušnje je pridobival na različnih vodstvenih funkcijah, tako v zasebnem kot v javnem sektorju. Največji del svoje profesionalne poti je deloval v gospodarstvu, delal je tudi v občinski upravi občine Nova Gorica in vodil tamkajšnji zdravstveni dom. Predsedoval je tudi nadzornemu svetu Hita.

Z Golobom imata skupno točko - energetiko. Golob je vodil družbo GEN-I, Pintar pa je bil v obdobju 2015-2018 na čelu Soške elektrarne Nova Gorica, ki jih je vrsto let (od leta 1976 pa vse do leta 2002) vodil tudi Golobov oče Valentin.

Sicer pa se je Združenje zdravstvenih zavodov pod Pintarjevim vodstvom osmolilo ravno pri zakupu elektrike za leto 2022. Ker je kalkuliralo, da bo cena jeseni padla in je ni naročilo poleti, ko je bil med ugodnejšimi ponudniki tudi GEN-I, so zavodi elektriko preplačali za več milijonov.

Če bi jo za prihajajoče leto naročili julija 2021, bi jo pri Genu dobili za 9,78 milijona evrov (brez davka); ker pa so jo zakupili decembra, jih je stala 19,8 milijona evrov. Ob tem je treba vedeti, da so povpraševanje izvedli novembra, a so ga kasneje ponovili, ker direktor Združenja ni mogel prevzeti odgovornosti za tako visoko povišanje cen. Od novembra do decembra pa so cene le še dodatno poskočile.

Delo, ki bo imelo prednost

Pintar se na vprašanja o tem, kaj ga je premamilo, da se je odločil oditi na Štefanovo, ni odzval, je pa za RTV glede obveznosti na ministrstvu in nadaljevanju reforme povedal: »Treba je iskati odgovore na administrativne razbremenitve, ki so nujno potrebne na tem področju, treba je posodobiti način financiranja, skratka glejte, primarni nivo je vhod v zdravstveni sistem, in če želimo imeti potem nadaljevanje na primarni in sekundarni ravni, moramo tam začeti.«