Marjanu Šarcu bo LMŠ pomagala voditi Janja Zorman Macura

Ljubljana – Predsednik največje opozicijske stranke LMŠ Marjan Šarec se je odločil za zamenjavo na mestu generalnega sekretarja stranke – Tomaža Simetingerja je v začetku meseca zamenjala njegova dolgoletna testna sodelavka, za katero se je tudi sam šalil, da je »nadžupanja«, Janja Zorman Macura. V času njegovega vodenja vlade je vodila njegov kabinet.



Na vprašanje, zakaj menjava, v LMŠ odgovarjajo, da je stranka 13. marca postala največja opozicijska stranka in s tem prešla v drugačen način delovanja, zato je bila potrebna reorganizacija. Dosedanji generalni sekretar pa ostaja v stranki LMŠ, kot pojasnjujejo, zadolžen za področje kulture, ki je tudi njegova osnovna dejavnost.



Tomaž Simetinger je na tej funkciji oktobra nadomestil Braneta Kralja, ki se je v središču medijske pozornosti znašel, ker je prvi nadzornici Uradnega lista Ireni Prijović sporočil, da »država pričakuje imenovanje Igorja Šoltesa za direktorja te državne družbe«. Predsednik LMŠ Marjan Šarec je njegov odhod napovedal že konec avgusta. Njegovo ravnanje tudi po oceni KPK ni v skladu s pričakovano integriteto generalnega sekretarja stranke, od katerega se pričakuje zakonito in odgovorno ravnanje. Kralj v stranki ni zaposlen.



Poleg Janje Zorman Macura so v LMŠ po prehodu stranke iz koalicije v opozicijo zaposlili tudi nekdanjega državnega sekretarja, zadolženega za nacionalno varnost, Damirja Črnčeca, ki se je tik pred nastopom nove vlade na obrambnem ministrstvu dogovoril za dodatno triletno mirovanje pravice do vrnitve na delovno mesto. Tudi nekdanja svetovalka predsednika vlade za odnose z javnostmi Nika Vrhovnik zdaj svetuje stranki. Z nekdanjim predsednikom vlade Marjanom Šarcem, ki je spet poslanec, pa sta v poslansko skupino iz njegovega kabineta prišli tudi Selma Zupančič in Nika Benedik, ki naj bi pripravljala vsebine za delo poslancev na sejah, medijske nastope in zakonodajne predloge.



V katerih parlamentarnih komisijah oziroma odborih bo Marjan Šarec sodeloval, še ni jasno, a kot je slišati, naj bi se osredotočal predvsem na vodenje stranke LMŠ.