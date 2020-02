Marjetica Koper med stavko ne bo odvažala odpadkov

V Marjetici Koper, ki jo vodi Alfred Draščič, so 25. februarja napovedali stavko, ki bo trajala do izpolnitve delavskih zahtev. To je potrdil predsednik sindikata v podjetju Žarko Pejčić. Razlog je, da vodstvo ni pristalo na njihove zahteve po zvišanju plač za 3,65 odstotka kot to določa nova tarifna priloga h kolektivni pogodbi za komunalne dejavnosti, ki je bila sprejeta decembra lani in je prešla v veljavo z začetkom letošnjega leta. Delavci poleg tega zahtevajo tudi sklenitev kolektivnega nezgodnega zavarovanja in plačilo nadomestila plače za dneve, ko bo potekala stavka.



»Zvišane plače za 3,65 odstotka so dobili v Okolju Piran, na Rižanskem vodovodu, v Komunali Izola pa po novem prejemajo celo pet odstotkov več,« pojasni Pejčić. Med stavko bodo opravljali le nujen obseg del, kar se nanaša na kanalizacijsko in pogrebno službo, odvoz smeti pa bodo izvajali le pri javnih ustanovah, kot so šole, vrtci, domovi za ostarele in zdravstveni domovi. »Ostalih odpadkov pa ne bomo odvažali,« pove Pejčić.



Dimitrije Šamšal iz Marjetice miri, da v Kopru ne bo »kakšnega Napolija«, bo pa odvoz smeti zagotovo okrnjen, če bo prišlo do stavke. Vodstvo pa še vedno upa na dosego dogovora. »Dejstvo je, da zvišanja plač ne moremo zagotoviti čez noč, saj za to potrebujemo soglasje občine kot ustanoviteljice,« pojasni.