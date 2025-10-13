Mark Rutte: Danes je dober dan za mir in stabilnost

V nadaljevanju preberite:

Prvi mož najmočnejšega vojaškega zavezništva na svetu Mark Rutte je parlamentarcem iz 32 članic Nato zveze v Ljubljani pojasnil prednostne naloge in izzive, s katereimi se zavezništvo sooča. V odločnem in razmeroma optimističnem nagovoru je opozoril pred podcenjevanjem ruske grožnje, obenem pa članicam položil na srce, naj ne precenjujejo zmogljivosti Rusije, ki bo po njegovih napovedih nadaljevala s hibridnimi operacijami proti zahodnim državam, da bi jih odvrnila od podpore Ukrajini.