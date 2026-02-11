Žerdin: Opozicija naj si prebere, kar je pisal Jože Pučnik

Z vse bližjimi volitvami sta Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš odpirala temo nevladnih organizacij, se pravi civilne družbe. Markeš meni, da nevladne organizacije potrebujemo, ker »strukturirajo družbo in državo, našo civilizacijo, jedro naše politične filozofije«. Prihodnost nevladnih organizacij je ogrožena, ker je vodja trenutne opozicije Janez Janša najavil ukinitev NVO-jev. »Pipice bi zapiral organizacijam, ki niso po godu njegovi ideologij«, trdi Žerdin.

Markeš vidi izvore civilne družbe v samem jedru razsvetljenske misli: vera v izboljšljivost naše družbene situacije. Markeš meni, da se je po tranziciji pojavil »plutokratski moment, kateremu smo še vedno priča«. Zdaj meni, da je civilna družba predvsem v obrambnem položaju. »Prizadeva si obraniti zdravstvo, šolstvo in socialo. Civilna družba je dobila na rame breme volitev, kako ohraniti ogroženo vero v izboljšljivost.«

Komentatorja se strinjata, da smo glede upanja v kvaliteto bivanja na slabšem kot v 80. letih. Markeša skrbi, kako zdaj ubraniti to, kar predvideva ustava: vladavino ljudstva in socialno državo. Trdi, da v bistvu gre za »zavzemanje za svobodo človeka«.

Žerdin apelira na opozicijo, naj si prebere to, kar je Jože Pučnik pisal o civilni družbi, in sicer, da je izhodišče vsega svobodni posameznik. Markeš opozori, da frankfurtsko šolo, katere privrženec je bil Pučnik SDS, zdaj pejorativno imenuje »kulturni marksizem«. Nadaljuje, da je civilna družba, ki temelji na razsvetljenskih vrednotah, ogrožena povsod po svetu, ne le v Sloveniji.

Pravi, da je za to, da imajo populisti celotnega sveta zeleno luč, odgovoren Donald Trump. »Za evropske populiste je Trump hkrati spodbuda in grožnja«. Zlasti grožnja suverenosti drugih narodov. »S poškodovanjem ideje demokracije in civilne družbe, utemeljeni na svobodi posameznika, škoduje tudi Sloveniji«, pravi Markeš in sklene, da gremo na volitve »branit ustavne vrednote, ki niso več samoumevne. Poskušali bomo preprečiti katastrofo.«

Komentatorja ugotavljata, da smo »daleč od kantovskega razsvetljenega absolutizma«. Voditelji, kot sta Trump in Viktor Orban, so »samo še absolutisti, brez prostosti duha«. Žerdin pravi, da se to kaže po napadih na univerze. Markeš doda, da je Humboldtovska univerza temeljila na vednosti zaradi vednosti same, zdaj pa se vedno več govori o spreminjanju fakultet, da bodo služile gospodarstvu. Markeš poziva k »obnavljanju vere v izboljšljivost razsvetljenskega projekta.«