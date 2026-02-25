Markeš: Desnica nima pojma o zdravstvu

Pred bližnjimi parlamentarnimi volitvami Ali Žerdin začenja oddajo z vprašanjem, kako ljudstvo odloča o volilnih kandidatih. Komentatorja primerjata soočanja na nacionalni televiziji in Pop TV ter se sprašujeta, ali odsotnost Janeza Janše in prisotnost Anžeta Logarja na soočenju RTV Slovenija pove kaj o njunih domnevnih razlikah. Janezu Markešu se zdi Logar od vseh predstavnikov strank »najmanj prepričljiv in najbolj poniglav«. Najbolj agresivno pa naj bi deloval Jernej Vrtovec, kot »popolni zvesti kužek Janeza Janše«, doda Markeš.

Markeš vidi Prebiličev neuspeh v tem, da je skušal pobegniti logiki proksi stranke. Po drugi strani pa pravi, je Logar prepričljivo pokazal, da je proksi stranka Janše. Po njegovem mnenju je razlika med levico in desnico v pogledu na javno zdravstvo in socialo. Kar zadeva zdravstvo, pravi Markeš, Logar, Vrtovec in Stevanović govorijo isti jezik kot Janša. Trdi, da »samo izrekajo stare fraze, da mora denar slediti pacientu, ni pa važno, kje ga sprejme.«

Prebilič po Markeševem mnenju izgublja, ker »vsakdo vidi, da blebeče, v ozadju pa so sami prazni označevalci«. Kot pravi je dobil potrditev, da je Logar Janševa proksi stranka v tem, da ga »Janša na soočenju nikoli ni napadal, temveč se mu je le mentorsko smejal.« Zavezništvo z Janšo Markeš sluti tudi pri Matjažu Hanu.

Komentatorja nadaljujeta s kampanjo My Voice, My Choice. Pričakovano je, da bo Evropska komisija ta četrtek sprejela odločitev. Žerdin pravi, da je praktično nemogoče napovedati, kako se bo Ursula von der Leyen odločila. »Pritisk je velik, veliko je uglednih podpisnikov in podpisnic«, pravi. Markeš pa poudarja, da je to prva pobuda v zgodovini Evropske unije, ki ji je uspelo priti skozi vse predpisane procedure. »Pobuda je na ravni demokracije že uspela, v najslabšem primeru bi bilo treba izprašati, kakšen je status vladavine prava v Evropski uniji«, doda. Žerdin meni, da je »na evropski ravni dolgi marš skozi institucije možen, morda pa nesmiseln. Nesmiseln, ker na koncu evropska oligarhija reče ne.« Da bi na končni točki kdo rekel ne, pa je »konec Evropske unije«, pravi Markeš. »Jutri bomo videli, koliko je Evropska unija sploh vredna«, zaključi Markeš.