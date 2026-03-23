Markeš o volitvah: »Ne boj, mesarsko klanje«

Delov komentator Janez Markeš je volilno kampanjo pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami opisal kot eno najbolj brutalnih, »ne boj, mesarsko klanje«. Bila je »perverzna, greznična, z izjemno nizko stopnjo politične kulture,« je strnil in ocenil, da bi jo težko imeli za praznik demokracije.

Edina stranka vladajoče koalicije, ki je izboljšala svoj volilni rezultat je Levica, ki je dobila približno 11.000 glasov več, kot pred štirimi leti, je poudaril Ali Žerdin. Markeš je spomnil, da so bili v Levici kljub temu razočarani, saj so se na volitve podali skupaj z Vesno in so pričakovali boljši rezultat. Sprašuje pa se, ali bo Levica v novi sestavi parlamenta še lahko del vlade. Robert Golob je namreč napovedal, da se bo v tem mandatu, po tem, ko so v prejšnjem delovali zavaroval temelje sociale in zdravstva, v tem mandatu s programom Ambiciozna Slovenija lotil podjetništva, kar je ponujena roka Novi Sloveniji in Demokratom. Markeš opozarja, da bo Golob verjetno na račun socialne države iskal veliko koalicijo z desnimi strankami.

Žerdin je opozoril, da je Golob zelo zmagoslavno sporočil, da je zmagal, čeprav rezultati volitev še zdaleč ne kažejo jasne zmage, »razen če ve nekaj, kar mi ne,« je dejal Žerdin. Tudi Markeš meni, da je bil triumfalistični Golobov slog neprimeren, prav tako neprimerno se mu je zdelo, da se Golob ni zahvalil civilni družbi, ki je poskrbela za njegovo zmago. Zmotilo ga je tudi, da je v Golobov štab prišel ljubljanski Zoran Janković.

Žerdin je opozoril, da je Svoboda dobila mnogo manj glasov, kot pred štirimi leti, Markeš pa, da so jo ljudje volili predvsem zato, da bi preprečili zmago desnice in meni, da so volivci nad njo razočarani.

Markeš meni, da obstajajo precejšnje možnosti za predčasne volitve, glavno vprašanje zanj je, ali bo Levica v prihodnji vladi še imela bistveno vlogo. Meni, da je Anže Logar sicer projekt Janeza Janše, vendar ima tudi zaledje plutokracije. Rezultat Logarjevih Demokratov se mu zdi, glede na vse, kar je bilo vloženo vanje, porazen. Opozarja, da gre za skrajno ideološki neoliberalni projekt.

Prav tako je skeptičen do stranke Resni.ca. Gre za desni populizem, teoretike zarot, zelo podobne kot SNS Zmaga Jelinčiča, je ocenil Markeš. Njegove želje po treh ključnih ministrstvih ga spominjajo na Karla Erjavca, ki je znal vedno izsiliti pomembne pozicije, čeprav je bil zgolj mešetar, je dejal Markeš.

Od strank, ki niso prestopile parlamenta, se komentatorja ne strinjata glede stranke Mi, socialisti in Mihe Kordiša. Markeš ocenjuje, da je vse, kar je Kordiš rekel »mogoče podpisati«, iz Levice pa ga je »izločil Matej T. Vatovec, ki je nato prebegnil iz stranke kot Juda Iškarijot«. Žerdinu se zdi nasprotno, da je Kordiš postal teoretik zarot. Markeš meni, da se je Vladimir Prebilič sam predstavljal kot možnost b in alternativa Golobu, pri tem pa ni imel pravega zaledja.

»Te volitve pomenijo, da do populističnega puča ni prišlo, vendar to še ne pomeni nič, saj bo treba sestaviti novo vlado, v kateri bo treba obraniti dosedanje vrednote in nastaviti politiko, ki bo povečala stabilnost. Robert Golob je pred zelo velikim izzivom, ki pa je tudi velika priložnost. Če bo cincal kot na začetku prejšnjega mandata, je predčasne volitve že mogoče izračunati na sekundo natančno« je ocenil Markeš.