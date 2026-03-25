  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Markeš: Goloba sem imel za racionalno bitje

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o sestavi nove vlade in Izraelu.
    Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Marko Feist 
    Galerija
    Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Marko Feist 
    Mi. J., video: Marko Feist
    25. 3. 2026 | 19:00
    4:26
    A+A-

    Po napetih nedeljskih volitvah še vedno ni jasno, kakšna bo prihodnja vlada, če jo bodo sploh lahko sestavili. Medtem Janez Janša trdi, da so bile predčasne volitve v Stožicah »čudaške«. Vendar Delov komentator Ali Žerdin spominja, da je ravno Janša vneto pozival svoje volivcem, naj se jih ne udeležijo. Njegov poziv je očitno bil upoštevan, več glasov iz Stožic je šlo Robertu Golobu, kar ima Janša sedaj za malverzacijo.

    Janez Markeš hvali Janšo, da se tokrat pri svojem oporekanju vsaj sklicuje na pravna sredstva. Vse to je morda prenagljeno, glede na to, da še ni jasno, kdo bo postal mandatar. Robert Golob je včeraj »vsem strankam razen SDS poslal pismo, pridite, se bomo pogovorili, bomo pokopali zamere«, je dogajanje opisal Markeš. 

    Markeš o volitvah: Ne boj, mesarsko klanje

    Golob naj bi se s projektom Ambiciozna Slovenija načrtoval osredotočiti na gospodarstvo. »Na račun Levice?«, se sprašuje Žerdin. »Jaz sem ga pred štirimi leti imel za racionalno bitje, potem pa je eno leto in pol dokazoval, da ni«, odgovori Markeš. »Golob je z antipopulističnim pučem zajahal val, mora pa se zavedati, kaj pomeni ohranjati ta val«, nadaljuje Markeš. Komentator doda, da si »ljudje želijo stabilnost in ne trumpizma, orbanizma, paranoje in kapricioznosti«. 

    V vsakem primeru bo pri koalicijskih pogovorih velik poudarek na gospodarstvu, pri tem bo treba ostro razločiti med monopolističnim gospodarstvom in tistim, ki mora imeti možnost, »da zadiha«. Markeš ne verjame, da bi bili NSi in Demokrati tega sposobni. »Če se bo Golob obrnil k neoliberalni plutokraciji desnice, ljudje več ne bodo želeli ponaredka in bodo glasovali za original na desnici,« doda.

    Markeš: To je nacionalno izdajstvo in napad na slovensko suverenost

    Komentatorja preideta k jutrišnjem sestanku Sveta za nacionalno varnost, na katerega so vabljeni predstavniki vseh strank, ki so prišle v parlament, in predsednica republike. Istočasno zdaj potekajo diplomatska prizadevanja za končanje vojne v Iranu. »Vsi se ozirajo k Izraelu, kako je nategnil Trumpa in Ameriko,« reče Markeš. Iran upravičeno zahteva, da bi pogajanja zagotovila trajen mir. »Brez izraelskih fint,« sklene Markeš.

    Black Cube po mnenju Markeša predstavlja nekoga, ki misli, da je nad vsem in in mu je dovoljeno početi vse ter vse destabilizira. Točno to, pravi, počne Izrael. »Evropa molči in sram jo bo, da molči,« reče Markeš. Žerdin se sprašuje »Ali je bilo v izraelskih prisluhih sploh kaj več izrečeno, kot kavarniška kvanta?« »Nič ni bilo povedano, česar že ne vemo,« odgovori Markeš. Žerdin opomni, da so poročila preiskovalnega novinarstva povedala mnogo več kot prisluhi.

    Dejan Verčič: Fantje, zmenite se!

    Komentatorja se strinjata, da sestava nove vlade ne sme biti »uravnotežena«. »Lahko je sestavljena iz raznorodnih komponent, ne sme pa biti uravnotežena«, pojasni Markeš. Predvsem je potrebno razločiti tajkunizirano gospodarstvo od pravega gospodarstva, ki izhaja iz podjetniške pobude in je inovativno. »Podjetnike, ki res delajo in ustvarjajo, je treba z vso prijaznostjo podpreti in se jim zahvaliti«, doda Markeš.

    NSi bi se lahko na tak način priključila, toda Markeš izpostavi temeljno nedoslednost NSija: nizki davki in močne subvencije za kmetijstvo iz davkov. Markeš na koncu predlaga, naj se Golobova vlada zgleduje po Kitajski, ki ima v naslednji petletki zapisano okrepitev socialne države in izgradnjo srednjega sloja.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Med mladimi volivci nesporna zmaga SDS in trojčka NSi, kaj pravijo psihologi?

    S psihologom dr. Žanom Lepom o obračanju mladih volivcev k desnim strankam.
    24. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Sestavljanje koalicije v senci manevra z volilno prevaro

    V političnem besednjaku prvaka SDS Janeza Janše beseda poraz ne obstaja. Prav tako ne pozna pomena besedne zveze prevzemanje odgovornosti.
    Uroš Esih 25. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    V živo:      V živo: Iran zavrnil ameriški predlog za končanje vojne

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    25. 3. 2026 | 07:14
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Trump je v težavah: Xi Jinping mirno gleda, kako Amerika ostaja sama

    Zorana Baković v podkastu Svet v skodelici čaja razlaga, kakšne posledice ima Trumpova odpoved obiska v Pekingu. Mnogo večje, kot se zdi.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 25. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

    Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 13:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

    Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
    24. 3. 2026 | 13:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Ste ves čas utrujeni? Krivec se skriva v vsakem vašem obroku

    Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
    3. 3. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obratovalni zastoji

    S preprečevanjem zastojev do velikih prihrankov

    Tehnologije že precej pripomorejo k pravočasnemu prepoznavanju kritične obrambne opreme. Trend je napovedno vzdrževanje.
    Milka Bizovičar 21. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    V pričakovanju naslednjega preboja

    Pomembno se je zavedati, da umetna inteligenca postaja infrastruktura, brez katere ne bo ničesar več.
    Miran Varga 20. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

    O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
    Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več

    Več iz teme

    od srede do sredeAli Žerdin in Janez Markešd podkastdržavnozborske volitve 2026

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Rokomet
    Drama v Novem mestu

    Aljuš Anžič v Dončićevem slogu junak celjske zmage v Novem mestu (VIDEO)

    Rokometaši Celja Pivovarne Laško so z obrambo Gala Gaberška in golom najstnika premagali Krko in si dvignili samozavest pred sobotnim evropskim spektaklom.
    Peter Zalokar 25. 3. 2026 | 20:07
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Otroci, izobraževanje, tehnologija

    Globalno zavezništvo Melanie Trump

    Konference prvih dam in prvih gospodov se je v Washingtonu udeležil tudi Aleš Musar.
    Barbara Kramžar 25. 3. 2026 | 19:47
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Interpol

    V BiH aretirali Slovenca, za katerega je Interpol razpisal tiralico

    Sergeja Horvata je izsledila enota za ciljne preiskave uprave kriminalistične policije ministrstva za notranje zadeve Republike Srbske.
    25. 3. 2026 | 19:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Goloba sem imel za racionalno bitje

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o sestavi nove vlade in Izraelu.
    25. 3. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Ko gledalcem zastane dih: Planice se z ničimer ne da primerjati, no, morda z ...

    Anže Lanišek bo ob Domnu Prevcu med glavnimi slovenskimi aduti na finalu olimpijske sezone 2025/26. Grd padec zasenčil preizkus letalnice bratov Gorišek.
    Miha Šimnovec 25. 3. 2026 | 18:49
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Interpol

    V BiH aretirali Slovenca, za katerega je Interpol razpisal tiralico

    Sergeja Horvata je izsledila enota za ciljne preiskave uprave kriminalistične policije ministrstva za notranje zadeve Republike Srbske.
    25. 3. 2026 | 19:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Goloba sem imel za racionalno bitje

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o sestavi nove vlade in Izraelu.
    25. 3. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Ko gledalcem zastane dih: Planice se z ničimer ne da primerjati, no, morda z ...

    Anže Lanišek bo ob Domnu Prevcu med glavnimi slovenskimi aduti na finalu olimpijske sezone 2025/26. Grd padec zasenčil preizkus letalnice bratov Gorišek.
    Miha Šimnovec 25. 3. 2026 | 18:49
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Koliko časa dnevno namenimo gospodinjskim opravilom?

    Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
    23. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

    Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAPOSLOVANJE

    Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

    Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

    Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

    Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
    20. 3. 2026 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tiha sprememba, ki dom naredi bolj prijeten

    Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 15:34
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    Biometan – domač obnovljiv vir za zanesljivo razogljičenje ogrevanja

    Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Promo Delo 25. 3. 2026 | 11:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NABAVNA KONFERENCA

    Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

    Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Slovenci imamo 40 milijard prihrankov, a z vlaganjem še vedno odlašamo

    Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    Od merjenja do upravljanja: kako podatki spreminjajo trajnost v industriji

    V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 15:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

    Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

    Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

    Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

    Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
    23. 3. 2026 | 09:11
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo