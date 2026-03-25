Markeš: Goloba sem imel za racionalno bitje

Po napetih nedeljskih volitvah še vedno ni jasno, kakšna bo prihodnja vlada, če jo bodo sploh lahko sestavili. Medtem Janez Janša trdi, da so bile predčasne volitve v Stožicah »čudaške«. Vendar Delov komentator Ali Žerdin spominja, da je ravno Janša vneto pozival svoje volivcem, naj se jih ne udeležijo. Njegov poziv je očitno bil upoštevan, več glasov iz Stožic je šlo Robertu Golobu, kar ima Janša sedaj za malverzacijo.

Janez Markeš hvali Janšo, da se tokrat pri svojem oporekanju vsaj sklicuje na pravna sredstva. Vse to je morda prenagljeno, glede na to, da še ni jasno, kdo bo postal mandatar. Robert Golob je včeraj »vsem strankam razen SDS poslal pismo, pridite, se bomo pogovorili, bomo pokopali zamere«, je dogajanje opisal Markeš.

Golob naj bi se s projektom Ambiciozna Slovenija načrtoval osredotočiti na gospodarstvo. »Na račun Levice?«, se sprašuje Žerdin. »Jaz sem ga pred štirimi leti imel za racionalno bitje, potem pa je eno leto in pol dokazoval, da ni«, odgovori Markeš. »Golob je z antipopulističnim pučem zajahal val, mora pa se zavedati, kaj pomeni ohranjati ta val«, nadaljuje Markeš. Komentator doda, da si »ljudje želijo stabilnost in ne trumpizma, orbanizma, paranoje in kapricioznosti«.

V vsakem primeru bo pri koalicijskih pogovorih velik poudarek na gospodarstvu, pri tem bo treba ostro razločiti med monopolističnim gospodarstvom in tistim, ki mora imeti možnost, »da zadiha«. Markeš ne verjame, da bi bili NSi in Demokrati tega sposobni. »Če se bo Golob obrnil k neoliberalni plutokraciji desnice, ljudje več ne bodo želeli ponaredka in bodo glasovali za original na desnici,« doda.

Komentatorja preideta k jutrišnjem sestanku Sveta za nacionalno varnost, na katerega so vabljeni predstavniki vseh strank, ki so prišle v parlament, in predsednica republike. Istočasno zdaj potekajo diplomatska prizadevanja za končanje vojne v Iranu. »Vsi se ozirajo k Izraelu, kako je nategnil Trumpa in Ameriko,« reče Markeš. Iran upravičeno zahteva, da bi pogajanja zagotovila trajen mir. »Brez izraelskih fint,« sklene Markeš.

Black Cube po mnenju Markeša predstavlja nekoga, ki misli, da je nad vsem in in mu je dovoljeno početi vse ter vse destabilizira. Točno to, pravi, počne Izrael. »Evropa molči in sram jo bo, da molči,« reče Markeš. Žerdin se sprašuje »Ali je bilo v izraelskih prisluhih sploh kaj več izrečeno, kot kavarniška kvanta?« »Nič ni bilo povedano, česar že ne vemo,« odgovori Markeš. Žerdin opomni, da so poročila preiskovalnega novinarstva povedala mnogo več kot prisluhi.

Komentatorja se strinjata, da sestava nove vlade ne sme biti »uravnotežena«. »Lahko je sestavljena iz raznorodnih komponent, ne sme pa biti uravnotežena«, pojasni Markeš. Predvsem je potrebno razločiti tajkunizirano gospodarstvo od pravega gospodarstva, ki izhaja iz podjetniške pobude in je inovativno. »Podjetnike, ki res delajo in ustvarjajo, je treba z vso prijaznostjo podpreti in se jim zahvaliti«, doda Markeš.

NSi bi se lahko na tak način priključila, toda Markeš izpostavi temeljno nedoslednost NSija: nizki davki in močne subvencije za kmetijstvo iz davkov. Markeš na koncu predlaga, naj se Golobova vlada zgleduje po Kitajski, ki ima v naslednji petletki zapisano okrepitev socialne države in izgradnjo srednjega sloja.