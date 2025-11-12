Markeš: Janševa skrb za človekove pravice je strah, da bodo njegovi volivci ostali brez orožja

Vlada je po tragičnem uboju v Novem mestu napovedala omnibus zakonodajo s političnim imenom Šutarjev zakon. Kot sta v tokratnem pogovoru Od srede do srede ugotovila komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš, gre za izredno resno temo, ki odpira temeljne dileme, predvsem glede urejanja kazenskega postopka. A razprava o tem poteka v »politično pregretem času«, saj so volitve oddaljene le pol leta.

»Zdraharska« debata in nujnost populizma

Janez Markeš je bil do parlamentarne razprave o zakonu, ki bo sprejet v ponedeljek, izrazito kritičen. »Iskreno povem, razprave nisem mogel dolgo poslušati,« je dejal in pojasnil, da je bila razprava »zdraharska«. Vsi so se strinjali, da je treba nekaj narediti, a ker so volitve blizu, bodo »vse strani poskušale pridobiti nekaj točk v javnem mnenju«.

Vlada Roberta Goloba si po Markeševem mnenju ne more privoščiti neodločnosti. »Če bodo pokazali premalo odločnosti, jih bodo volivci na volitvah kaznovali.«

Po drugi strani je opozicija »na neki način malo frustrirana, malo pa kastrirana«, saj jim vladajoči jemljejo »izredno veliko populistično temo«. Markeš je zato prepričan, da bo zakon, »kakorkoli že bo sprejet, hodil po robu« ustavnosti.

Janša kot »pravna mreža« in strah pred odvzemom orožja

Komentatorja sta posebej izpostavila taktiko predsednika SDS Janeza Janše. Markeš je opazil, da je Janša »stopil pol koraka nazaj«; dejal je, da so nekatere rešitve v zakonu smiselne in jih je pripravljen podpreti. Nasprotoval pa naj bi tistim delom, ki da kršijo temeljne človekove pravice, na primer da policija »ne more vstopati kar tako nekam zaradi enega suma«.

»Skratka, nenadoma je postal on tako rekoč pravna mreža,« je cinično pripomnil Markeš. A po njegovem mnenju za tem ne tiči le »politična premetenost, ampak realen strah, ker v njegovi volilni bazi je verjetno zelo veliko takih, ki imajo orožje na črno«.

Medtem ko je Žerdin predlagano amnestijo za oddajo ilegalnega orožja ocenil kot »smiselno in koristno«, je Markeš (sklicujoč se na stroko) opozoril, da zakon predvideva le »položitev orožja brez kazni«, ne pa tudi legalizacije.

»To je pa ukrep, ki si ga kriminalci absolutno ne bodo naložili na hrbet, ker bodo orožje raje poskrili. Saj so ga ja kupili, saj so ga prišvercali,« je bil skeptičen Markeš.

»Hudi primeri vodijo k slabim zakonom«

Največjo dilemo zakona je izpostavil Žerdin: »Tam so neke določbe, ki se dotikajo vprašanja, kakšen bo status dokazov v kazenskem postopku, ki niso bili pridobljeni na povsem zakonit način ali pa ki so bili pridobljeni od policije na način, ki je ustavno sporen«.

Markeš se je strinjal, da je to jedro problema, a je spomnil: »To je zgodba o slovenski tranziciji. Da je tako rekoč vse padlo, kar ne bi smelo«. Standardi so bili postavljeni tako visoko, »da noben kriminalec praktično ni bil več kriminalec«. Spomnil je na zgodbe iz Kavaškega klana. Zato Markeš zagovarja stališče, da »je s kriminalom treba opraviti radikalno«.

Žerdin je pri tem citiral misel ameriškega vrhovnega sodnika: »Hudi primeri vodijo k slabim zakonom«. Markeš pa je odvrnil, da je ključno vprašanje, »ali dobiti zakon, kakršen pač bo, in ga potem preizkušati in popraviti, ali nič ne narediti«.

Kritičen je bil tudi do stanja v državi: »Pri nas je status pravne države izredno kompromitiran«. Omenil je primere, ko ljudje iščejo pravico 30 let. »Ko postane pravna država orožje v rokah nepridipravov, zlikovcev [...], se na ta način izloča politična konkurenca,« je dejal in dodal: »In v tem malem segmentu ima Janša celo prav, čeprav ima praktično vse narobe, ampak v tem segmentu kritike ima prav«.

Oba sta se strinjala, da je ključno vzpostaviti »celo vertikalo«, saj so policisti pogosto »frustrirani od tega, da so na začetku stvari dosledno obravnavali, potem pa so jih tožilstva zavračala«.

Pogled čez ocean: predokus tega, kar nas čaka

Komentatorja sta vzporednice potegnila s proračunsko blokado v ZDA. Žerdin je pojasnil, da je blokada »edino orožje« demokratov, s katerim se poskušajo ubraniti »zdravstveni kvazisistem« oziroma Obamacare in boni za hrano.

Markeš je ocenil, da se mu zdi Donald Trump v zadnjem času, »kot bi rekli naši bratje, potišten (potrt, op. a.) in ni več tako aroganten«.

A dogajanje v ZDA je zanj predvsem opozorilo za Slovenijo. »To, kar gledamo v Ameriki, je v pravzaprav predokus tega, kar nas čaka, če bomo delali napačne odločitve na prihodnjih volitvah«.

»Danes lahko trikrat rečem, da ima Janša v nekaterih segmentih prav, ampak boj se ga potem, ko bo prevzel oblast,« je posvaril Markeš. »Sploh ne gre za to, da bi preferirali koga, ampak treba je pa vedeti, česa nočemo.«

Pogovor sta sklenila z napovedjo, da bo naslednja tema referendum o prostovoljnem končanju življenja.