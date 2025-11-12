  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Markeš: Janševa skrb za človekove pravice je strah, da bodo njegovi volivci ostali brez orožja

    Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš o Šutarjevem zakonu, Janševi nenadni skrbi za človekove pravice, spornih dokazih in proračunski blokadi v ZDA.
    FOTO: Marko Feist
    Galerija
    FOTO: Marko Feist
    Ž. U., video: Marko Feist
    12. 11. 2025 | 15:47
    12. 11. 2025 | 17:38
    6:15
    A+A-

    Vlada je po tragičnem uboju v Novem mestu napovedala omnibus zakonodajo s političnim imenom Šutarjev zakon. Kot sta v tokratnem pogovoru Od srede do srede ugotovila komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš, gre za izredno resno temo, ki odpira temeljne dileme, predvsem glede urejanja kazenskega postopka. A razprava o tem poteka v »politično pregretem času«, saj so volitve oddaljene le pol leta.

    »Zdraharska« debata in nujnost populizma

    Janez Markeš je bil do parlamentarne razprave o zakonu, ki bo sprejet v ponedeljek, izrazito kritičen. »Iskreno povem, razprave nisem mogel dolgo poslušati,« je dejal in pojasnil, da je bila razprava »zdraharska«. Vsi so se strinjali, da je treba nekaj narediti, a ker so volitve blizu, bodo »vse strani poskušale pridobiti nekaj točk v javnem mnenju«.

    Vlada Roberta Goloba si po Markeševem mnenju ne more privoščiti neodločnosti. »Če bodo pokazali premalo odločnosti, jih bodo volivci na volitvah kaznovali.«

    Po drugi strani je opozicija »na neki način malo frustrirana, malo pa kastrirana«, saj jim vladajoči jemljejo »izredno veliko populistično temo«. Markeš je zato prepričan, da bo zakon, »kakorkoli že bo sprejet, hodil po robu« ustavnosti.

    Janša kot »pravna mreža« in strah pred odvzemom orožja

    Komentatorja sta posebej izpostavila taktiko predsednika SDS Janeza Janše. Markeš je opazil, da je Janša »stopil pol koraka nazaj«; dejal je, da so nekatere rešitve v zakonu smiselne in jih je pripravljen podpreti. Nasprotoval pa naj bi tistim delom, ki da kršijo temeljne človekove pravice, na primer da policija »ne more vstopati kar tako nekam zaradi enega suma«.

    »Skratka, nenadoma je postal on tako rekoč pravna mreža,« je cinično pripomnil Markeš. A po njegovem mnenju za tem ne tiči le »politična premetenost, ampak realen strah, ker v njegovi volilni bazi je verjetno zelo veliko takih, ki imajo orožje na črno«.

    image_alt
    Oče branil otroka in umrl, Katičeva in Poklukar odstopila

    Medtem ko je Žerdin predlagano amnestijo za oddajo ilegalnega orožja ocenil kot »smiselno in koristno«, je Markeš (sklicujoč se na stroko) opozoril, da zakon predvideva le »položitev orožja brez kazni«, ne pa tudi legalizacije.

    »To je pa ukrep, ki si ga kriminalci absolutno ne bodo naložili na hrbet, ker bodo orožje raje poskrili. Saj so ga ja kupili, saj so ga prišvercali,« je bil skeptičen Markeš.

    »Hudi primeri vodijo k slabim zakonom«

    Največjo dilemo zakona je izpostavil Žerdin: »Tam so neke določbe, ki se dotikajo vprašanja, kakšen bo status dokazov v kazenskem postopku, ki niso bili pridobljeni na povsem zakonit način ali pa ki so bili pridobljeni od policije na način, ki je ustavno sporen«.

    Markeš se je strinjal, da je to jedro problema, a je spomnil: »To je zgodba o slovenski tranziciji. Da je tako rekoč vse padlo, kar ne bi smelo«. Standardi so bili postavljeni tako visoko, »da noben kriminalec praktično ni bil več kriminalec«. Spomnil je na zgodbe iz Kavaškega klana. Zato Markeš zagovarja stališče, da »je s kriminalom treba opraviti radikalno«.

    Žerdin je pri tem citiral misel ameriškega vrhovnega sodnika: »Hudi primeri vodijo k slabim zakonom«. Markeš pa je odvrnil, da je ključno vprašanje, »ali dobiti zakon, kakršen pač bo, in ga potem preizkušati in popraviti, ali nič ne narediti«.

    image_alt
    Markeš o romski problematiki: V teh razmerah vzklijejo politike, ki ponavljajo vzorce iz tridesetih let v Nemčiji

    Kritičen je bil tudi do stanja v državi: »Pri nas je status pravne države izredno kompromitiran«. Omenil je primere, ko ljudje iščejo pravico 30 let. »Ko postane pravna država orožje v rokah nepridipravov, zlikovcev [...], se na ta način izloča politična konkurenca,« je dejal in dodal: »In v tem malem segmentu ima Janša celo prav, čeprav ima praktično vse narobe, ampak v tem segmentu kritike ima prav«.

    Oba sta se strinjala, da je ključno vzpostaviti »celo vertikalo«, saj so policisti pogosto »frustrirani od tega, da so na začetku stvari dosledno obravnavali, potem pa so jih tožilstva zavračala«.

    Pogled čez ocean: predokus tega, kar nas čaka

    Komentatorja sta vzporednice potegnila s proračunsko blokado v ZDA. Žerdin je pojasnil, da je blokada »edino orožje« demokratov, s katerim se poskušajo ubraniti »zdravstveni kvazisistem« oziroma Obamacare in boni za hrano.

    Markeš je ocenil, da se mu zdi Donald Trump v zadnjem času, »kot bi rekli naši bratje, potišten (potrt, op. a.) in ni več tako aroganten«.

    A dogajanje v ZDA je zanj predvsem opozorilo za Slovenijo. »To, kar gledamo v Ameriki, je v pravzaprav predokus tega, kar nas čaka, če bomo delali napačne odločitve na prihodnjih volitvah«.

    image_alt
    Končanje shutdowna: zakonodajo mora pred Trumpom potrditi še predstavniški dom

    »Danes lahko trikrat rečem, da ima Janša v nekaterih segmentih prav, ampak boj se ga potem, ko bo prevzel oblast,« je posvaril Markeš. »Sploh ne gre za to, da bi preferirali koga, ampak treba je pa vedeti, česa nočemo.«

    Pogovor sta sklenila z napovedjo, da bo naslednja tema referendum o prostovoljnem končanju življenja.

    Šport  |  Košarka
    Tekma All Star

    Dončić, Jokić, Antetokounmpo, Wembanyama v isti ekipi

    Tekma vseh zvezd v ligi NBA bo februarja potekala z novim formatom ZDA proti ostalemu svetu. Pred finalom mini turnir.
    Peter Zalokar 12. 11. 2025 | 11:01
    Novice  |  Slovenija
    Priprava na zimo

    Vse zimske gume niso varne: skrb vzbujajoči rezultati testa AMZS

    Kar enajst pnevmatik na testu ni izpolnjevalo varnostnih meril, zaradi česar jih voznikom odsvetujejo.
    Mirt Bezlaj 12. 11. 2025 | 09:00
    Novice  |  Znanoteh
    Geomagnetna nevihta

    Nad Slovenijo znova severni sij. Bo viden tudi nocoj?

    Močan blišč in izbruh je izviral iz sončne pege AR4274. Severni sij so videli tako pri nas kot v sosednjih državah.
    Saša Senica 12. 11. 2025 | 10:26
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Gosta megla pomagala ruskim enotam pri vdoru v mesto Pokrovsk

    Na družbenih omrežjih je zakrožil posnetek ruskih vojakov na motorjih, ki se vozijo v strateško pomembni Pokrovsk.
    12. 11. 2025 | 10:30
    Novice  |  Znanoteh
    Vesolje

    Kitajska ugotavlja, kako rešiti ujete astronavte

    Chen Dong, Chen Zhongrui in Wang Jie se sicer počutijo dobro. Kdaj se bodo vrnili na Zemljo, ni znano.
    Saša Senica 12. 11. 2025 | 08:45
    Gospodarstvo  |  Novice
    Iskanje doma

    Obrat na trgu nepremičnin: prodaja na ravni izped treh let, cene pa v nebo

    V Ljubljani že skoraj 5000 evrov za kvadratni meter. Kaj se dogaja na trgu, ki še naprej privablja množice potencialnih kupcev in najemnikov?
    Nejc Gole 12. 11. 2025 | 05:00
    Gospodarstvo  |  Novice
    Iskanje doma

    Obrat na trgu nepremičnin: prodaja na ravni izped treh let, cene pa v nebo

    V Ljubljani že skoraj 5000 evrov za kvadratni meter. Kaj se dogaja na trgu, ki še naprej privablja množice potencialnih kupcev in najemnikov?
    Nejc Gole 12. 11. 2025 | 05:00
    Novice  |  Slovenija
    Helicobacter pylori

    Številni Slovenci so okuženi, večina tega sploh ne ve

    Presejalnega testa na okužbo z bakterijo naj se vabljeni udeležijo, saj je pomembno za njihovo zdravje in za skupnost.
    Andreja Žibret 10. 11. 2025 | 19:05
    Magazin  |  Potovanja
    Luksuzni hotel

    Danko Končar o hotelu, ki je stal 85 milijonov: To je moj življenjski projekt

    Projekt je trajal skoraj desetletje – najprej marina, nato hotel – in je moral premagovati spremenjene predpise, pandemijo in rast stroškov.
    Pija Kapitanovič 11. 11. 2025 | 11:29
    Novice  |  Črna kronika
    Ribnica

    Napadalec na ribniškega župana že na prostosti

    Mladoletnik naj bi se s pajdašema s pestmi spravil nad ribniškega župana.
    Aleksander Brudar 11. 11. 2025 | 16:55
    Več iz teme

    od srede do sredeAli Žerdin in Janez MarkešDelov podkastd podkastRobert GolobSDSJanez JanšaDonald Trumpšutarjev zakonpopulizem

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice  |  Slovenija
    Odpoklic

    Nov odpoklic kislih kumaric, v njih znova prepovedan pesticid

    Živilo predstavlja potencialno tveganje. Potrošniki, ki hranijo živilo doma, naj ga iz previdnosti ne zaužijejo, temveč vrnejo na mesto nakupa.
    12. 11. 2025 | 18:02
    Novice  |  Znanoteh
    V spomin

    Nada Čučnik Majcen (1937–2025)

    Nada Čučnik Majcen je bila med drugim ravnateljica Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani.
    12. 11. 2025 | 18:00
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Varnost v Evropi

    Evropska Cia je tako utopična ideja kot evropska vojska

    Razprava o evropski obveščevalni agenciji naj ostane na ravni razprave, saj lahko prinese več tveganj kot varnosti.
    Novica Mihajlović 12. 11. 2025 | 18:00
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Franciji

    Vingegaard izrazil pomisleke, nekaj pa mu vendarle vliva optimizem

    Danski kolesarski zvezdnik ni najbolj navdušen nad traso dirke po Franciji 2026.
    Miha Šimnovec 12. 11. 2025 | 17:24
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Tudi v gosteh si Dončić vzame čas za navijače (VIDEO)

    Ritem potovanj v ligi NBA je zelo zahteven, sploh ko se moštva podajo na gostujočo turnejo, ki v primeru Los Angeles Lakers traja 10 dni.
    Nejc Grilc 12. 11. 2025 | 17:00
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Franciji

    Vingegaard izrazil pomisleke, nekaj pa mu vendarle vliva optimizem

    Danski kolesarski zvezdnik ni najbolj navdušen nad traso dirke po Franciji 2026.
    Miha Šimnovec 12. 11. 2025 | 17:24
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Tudi v gosteh si Dončić vzame čas za navijače (VIDEO)

    Ritem potovanj v ligi NBA je zelo zahteven, sploh ko se moštva podajo na gostujočo turnejo, ki v primeru Los Angeles Lakers traja 10 dni.
    Nejc Grilc 12. 11. 2025 | 17:00
