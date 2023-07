Markeš: Leto ministra Bešiča Loredana je leto izgubljenih priložnosti

V tokratnem podkastu se Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš pogovarjata o tektonskih premikih na polju zdravstvene politike. Danes popoldan se na Brdu pri Kranju premier Robert Golob pogovarja z ministrom za zdravje Danijelom Bešičem Loredanom v luči vložene interpelacije.

Vodja strateškega sveta za zdravstvo dr. Erik Brecelj je ministra večkrat javno kritiziral in ga celo pozval k odstopu. Markeš je priznal, da je bil sprva kritičen do dr. Breclja, a je zadovoljen, da se je motil.

»On je videl napačne poteze ministra Bešiča Loredana, šel je pred javnost in jasno povedal, da gre to v napačno smer, da so zadaj lobiji in da mora minister odstopiti. To so po mojem mnenju dejanja načelnega človeka in to zelo spoštujem.« Markeš je sicer dodal, da je od prvega dne, ko je ministrski stolček prevzel Bešič Loredan, vedel, kaj se bo zgodilo. »Zame je eno leto Loredana – leto izgubljenih priložnosti. Ko enkrat vidiš, da nekdo rešuje javno zdravstvo s pozicije zasebnega, je to kontradikcija, ki ne more imeti dobrega konca.«

Komentatorja sta se dotaknila tudi teze, da je zoper ministra vložena interpelacija zato, da bi se z njo sedanja opozicija, torej SDS, rešila Bešiča Loredana. Te špekulacije je po besedah Markeša Brecelj spremenil v tezo. Je pa to trditev dal Glas ljudstva. »Trenutno sva sama v kočljivem položaju, saj se vrh stranke na Brdu še ni začel in ne moreva vedeti, kakšen bo rezultat.« Jasno pa je, da zdaj okrog ministra ni več nesporazuma.

»Moja teza, pa tudi teza drugih, je bila, da bo minister igral na zavlačevanje. V tem so bili nesporazumi in dvomljive pozicije, v katerih bomo tehtali in bomo spodobni, na koncu pa bo razvalina od tega, kar naj bi ostalo od zdravstva tako globoka, tako temeljna, da bo treba urgentno pod prisilo časa narediti neki hibridni model, po katerem bodo tisti, ki so se v javno zdravstvo zažrli kot koncesionarji, obstali, drugim pa bo onemogočeno. Ob tem dobimo osiromašeno verzijo javnega zdravstva, v skupnem seštevku pa hibridnega zdravstva, ki je javno-zasebno.«

Markeš je prepričan, da lahko neuspeh zdravstvene reforme in zdravstvo zruši trenutno vlado. Če ti ne bodo upoštevali tega, kar zahteva ljudstvo. Potrebujemo transparentnost in higieno, kaj se dogaja v zdravstvu.