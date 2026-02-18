Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

V tokratnem podkastu Od srede do srede Ali Žerdin in Janez Markeš odpirata volilno kampanjo, čeprav je vtis, da se je v resnici začela že nekaj mesecev nazaj. Prehod zato pravzaprav ne bo viden, zato Markeš poudarja, da je čas, da se soočimo z realnostjo, s kom bomo imeli opravka na teh volitvah.

V preteklih dneh smo lahko poslušali oba predsednika največjih strank, Janeza Janšo in Roberta Goloba. Janša je govoril o tem, kaj si misli o svobodi tiska, medtem ko je bil Anže Logar na naslovnici Demokracije prikazan kot zlati prinašalec. Njegov odgovor je bil, da se v uredniško politiko ne vtika in da ne posega v svobodo medijev. Podobno kot ko se je ameriški državni sekretar Marco Rubio zgražal nad zatiranjem svobode tiska in medijev v Evropi, trend cenzure ameriških medijev pa se dogaja vsakodnevno.

Vprašanje uravnoteženosti, ki ga postavi Žerdin, se pojavlja tudi takrat, ko govorimo o oddaji Tarča, ki je bila prejšnji teden odpovedana. Markeš meni, da merjenje minut za ugotavljanje uravnoteženosti ni pravilen pristop, ampak da se moramo pogovarjati o monopolu nad ekspertizo in sledenju argumentom. Meni, da se ista oseba lahko v mediju pojavi večkrat kot druga, če njeni argumenti sledijo nalogi.

Uveljavljene javnomnenjske raziskave kažejo podobne rezultate, pojavile pa so se ankete, ki se širijo prek spletnih omrežij in nimajo jasne metodološke podlage, pri katerih številke zelo odstopajo. Žerdinu je to zanimiva novost, saj ti rezultati, ki so brez kontroliranega porekla, vplivajo na volilno telo. Nekateri podatki se ponavljajo in odpirajo vprašanje, kdo bo sestavljal 46 glasov.

Še vedno ne vemo, kdo pije in kdo plača, meni Markeš. Dodaja, da se je na soočenju Golob relativno dobro izkazal, Janša pa je bil nekoliko »utrujen«. Oba sta govorila o javnem zdravstvu in skorajda jasno povedala, kakšno prihodnost vidita tukaj. Žerdin in Markeš pa že dolgo poudarjata, da se bo v končni fazi glavna argumentacija odvijala v polju javnega prostora.

»Pusta je konec, čas je za realnost,« zaključita komentatorja.