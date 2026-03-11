Markeš: Logarju in Vrtovcu laž šprica iz oči

V tokratnem podkastu Od srede do srede Ali Žerdin in Janez Markeš štejeta dneve do volitev. Ena od pomembnih tem letošnjih volitev so mednarodne zadeve. Markeš poudari, da gre za civilizacijske zadeve. Zavedati se moramo, da Trumpova dejanja vplivajo na desno gibanje po vsem svetu. Primerjata delovanje Mussolinija in posledice nacizma v Nemčiji in se bojita izida slovenskih notranjih volitev. V kakšni družbi želimo živeti?

Opozarjata, da ne zahtevamo veliko, ampak da so trenutno najbolj pomembni normalni, moderni demokratični standardi.

Menita, da izjava Anžeta Logarja iz soočenja prejšnjega tedna »Mednarodno pravo je mrtvo« pomeni, da nas desnica tako pripravlja, da se bomo v primeru njihove zmage po volitvah morali prilagoditi takšni realnosti. Na vprašanje načelnosti, ki ga izpodbija Janez Janša, pa pravita: »Kam smo pa prišli, če ljudje, ki se imajo za patriote in vzpostavljajo substancialnost naroda, ne razumejo načelne govorice.«

Kritizirata Ursulo von der Leyen glede tega, katero stran obsoja med aktivno vojno, in se sprašujeta, zakaj na mizo ne postavi nobenega glasovanja o napadih.

»Iran, režim kakršenkoli in kakorkoli ga hočeš imenovati, besedo pa drži. Izrael ne drži nobene besede,« pravi Markeš. Kako je v to vojno vpletena vera Irancev?

Med kampanijo vlada kaos

Vrneta se na vprašanje načelnosti: »Naša ustava zapoveduje načelnost in zapoveduje načelna stališča. Se pravi, če nekdo taka stališča izdaja, izdaja v bistvu duha ustave,« poudari Markeš.

Pogovarjata se, kako je Janši najlažje operirati v kaosu, saj mu je to najbolj domače iz časa vseh destabilizacij. Kampanjo so tako preplavili posnetki, ki so bili posneti protipravno, obdelani z umetno inteligenco, kot kažejo prve preliminarne preiskave. Janša ima veliko zgodovino ponaredkov, spomni Markeš. Ne pozabimo, kako je on obsodil tedanjega predsednika Danila Türka z lepljenko, z lažnivimi dokumenti.

V primerjavi Janše in Donalda Trumpa najdeta elemente zelo podobne patologije: »Vedno je v igri laž, vedno so v igri ponaredki, potem neka trgovina z orožjem, vedno so afere s preprodajami orožja ali pa zakupovanjem orožja in vedno je v igri kaos, prepir, podcenjevanje in na koncu grožnje državljanom, tudi s smrtjo.«

Na soočenjih pohvalita koordinatorja Levice Luko Mesca, saj zna s podatki stati za svojim stališčem. Njegovo nadpovprečje primerjata tudi z Robertom Golobom, ki v tem smislu »ni tako slab«. Po Markežu, Logarju in Jerneju Vrtovcu »laž šprica iz oči«. Janša pa naj bi se nekoliko zadrževal.