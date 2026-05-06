Markeš: Nastaja koalicija lažnivcev

Nobeno presenečenje ni, da ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu po vojni z Iranom močno upada podpora. Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš se sprašujeta, ali se njegova doba v Ameriki počasi le izteka. »Sicer jih bo še zelo glava bolela, sami so si ga na glavo spravili, mi smo si pa tudi sami svoj trumpizem na glavo spravili,« reče Markeš in poudari, da tudi če trumpizem iz ZDA odhaja, se pri nas šele začenja.

Trumpu ostane le še, da nepopularno vojno z Iranom piarovsko predstavi kot velik uspeh ameriške vojske, je dejal Žerdin in se vprašal, ali predsednik sploh verjame svojim lastnim lažem. »Mestoma verjame v sebe, mestoma pa si zavestno laže,« odgovori Markeš. Po Markeševem mnenju je nastajajoča »koalicija lažnivcev« tudi razlog, zakaj se trumpizem oprijema Slovenije.

Žerdin izpostavi nedaven govor britanskega kralja Karla III. v ameriškem kongresu, kjer je kralj poudaril pomembnost sistema zavor in ravnovesij. Isti sistem je zdaj v hudem pomanjkanju v slovenskem parlamentu. »Zdaj boš imel samo stranke, ki ne zastopajo podjetniške, ampak kapitalske in pa lobijske interese. To bo strašno velik problem. Hkrati boš imel še stranko, ki se bo delala, da je v opoziciji, zasedala potencialno najbolj vitalne nadzorne mehanizme v parlamentu, ki bi jih morala dobiti opozicija,« opozori Markeš.

Medtem ko trumpizem doživlja razcvet v Sloveniji, se v Evropi krepi zavest, da je Amerika za Evropo stvar preteklosti, meni Markeš. »Preprosto, treba se je postaviti na svoje lastne noge,« reče komentator. Toda Markeš je kritičen do Evrope, ki se ukvarja z Izraelom, le ko Izrael aretira njihove državljane, ne pa, ko izvaja genocid nad Palestinci. Zaključi, da bi Evropa od Izraela morala poleg vojnih reparaciji, tako kot jih je zahtevala od Nemčije, uvesti še sankcije. »Netanjahu in Izrael bodo morali dobiti račun za opustošenje, ki so ga pustili na Bližnjem vzhodu,« sklene Markeš.