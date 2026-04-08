Markeš: Nova Slovenija je letalonosilka za interese lobijev

Delov komentator Janez Markeš je priznal, da ni prebedel do dveh zjutraj, da bi videl, ali bodo ZDA izpolnile grožnje svojega predsednika Donalda Trumpa in z jedrskim orožjem izbrisale civilizacijo iz Irana, če ta ne bo odprl Hormuške ožine. »Mislim, da bi Američani sebi in svetu naredili veliko uslugo, če bi sprožili 25. amandma,« je dejal Markeš. Ta amandma ustave ZDA govori o možnostih odstavitve predsednika države in določa procedure zanjo, je spomnil Ali Žerdin.

Markeš meni, da je Trump postal popolnoma nor, je nevaren in je prekršil vse civilizacijske kriterije. »Deluje le še v interesu Izraela,« je ocenil. Trumpove grožnje z uničenjem infrastrukture so vojni zločin, je še dodal. Žerdin je spomnil na gostujoče pero iranske pesnice Sare Afzali v današnji izdaji Dela, v katerem je opisala, kako je skozi zgodovino nazadnje civiliziral svoje okupatorje.

Markeš meni, da je strategija ZDA in Izraela v Iranu popolnoma zgrešena. Po tem, ko so pobili voditelji, so prišli novi, pobili so še te, vendar niso nič bliže zmagi. Iran je namreč razvil sistem, ki ga ni mogoče premagati, ne glede na to koliko ljudi pobijejo in koliko škode naredijo sovražniki, je povzel Markeš in spomnil, da so prav Perzijci izumili šah. »Celoten svet čuti posledice Trumpove in Netanjahove norosti v cenah energentov,« je opisal Markeš, ki meni da bodo prave posledice vojne šele prišle.

Skozi Hormuško ožino gre tretjina umetnih gnojil, ki jih svet potrebuje za pridelavo hrane, je spomnil Žerdin. Markeš meni, da je Iran dobro premislil in izpeljal potek vojne. Za mir in stabilizacijo razmer na svetu bi bilo po njegovem potrebno predvsem ustaviti Izrael.

Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Marko Feist

Nestabilne so razmere tudi v Slovenski politiki. Nejasna je zlasti vloga katoliške Nove Slovenije, ki je po Markešem mnenju popolnoma brez lastne identitete, nerazmišljujočim ljudem obljublja subvencije, lobijem pa zmanjševanje davkov, je opisal. Ocenjuje, da bi NSi povečala dobičke le tistim, ki so že sedaj bogati, ob tem pa razdrla javno zdravstvo in šolstvo. »NSi je le letalonosilka za interese lobijev,« je bil jasen.

Golobova široka vlada bi šla v smer podjetništva in ob tem služila tudi interesom vzporedne države oziroma lobijev, Janševa vlada pa bi bila radikalna, vendar z izjemno malo glasovi, zato bi v dveh letih padla, je napovedal Markeš. Vse oči so sicer trenutno odprte v Madžarsko, kjer bodo konec tedna volitve. Tja je Trump tja teden poslal celo svojega podpredsednika, ki je Viktorja Orbana podprl z gorečim govorom proti »bruseljski diktaturi« in to tik pred napovedanim izbrisom iranske civilizacije, je spomnil Žerdin. Markeš meni, da to dokazuje, da je Evropa za ZDA še vedno zelo pomembna.

»Danes bi morala Evropa pomagati ponovno sestaviti Ameriko, vendar tega s takšnimi voditelji, kot jih ima, ne more,« ocenjuje Markeš, ki meni, da je načelnih in racionalnih politikov danes malo, ljudstvo pa se lahko zanese le na organizirano civilno družbo.