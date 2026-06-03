Markeš: Novi ministri so zdresirani nemški ovčarji

Bližamo se potrditvi nove vlade v državnem zboru. V minulih dneh smo sledili avdicijam bodočih ministrov, ki so vsi zapovrstjo dobili zeleno luč, pravi komentator Ali Žerdin. Janez Markeš ni pretirano navdušen nad nobenim kandidatom. »Nimajo povedati ničesar drugega kot to, da bodo izvrševalci nečesa, kar jim je bilo dano na mizo.« In, dodal, da »ne delujejo kot avtonomne osebnosti, ampak kot izvajalci.«

Markeš je natančneje sledil programu bodoče kulturne ministrice Ignacije Fridl Jarc. S posebno pozornostjo temu, kar ima za povedati o javnem prostoru in o medijih. Komentator prav tako omenja govor Anžeta Logarja, ki ima za bodočega ministra za delo presenetljivo veliko za povedati o podjetnikih in malo o delu.

Žerdin pa je izpostavil paradoks, da »nova vlada v bistvu izvaja zelo aktivno socialno politiko za samozaposlene.« Markeša skrbi, da je ZZZS ena izmed glavnih tarč nove vlade. »Tadej Ostrc je že pod prejšnjo vlado podpiral Danijela Bešiča Loredana v ideji, da je treba razmontirati ZZZS.« Podobno kot pri samozaposlenih nas pri zdravstvu »čakajo ogromni odlivi javnega denarja zasebnikom«, je pojasnil Markeš.

Kar se tiče zunanjih zadev, si Tone Kajzer prizadeva za otoplitev odnosov z ZDA in za konec kritik do ravnanja Izraela. Ravno v času, ko je celo Donald Trump začel javno kritizirati izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Markeš opaža, da nimamo več opravka z desnico, ki bi se sklicevala na krščanske vrednote, temveč je na delu poganska desnica, ki širi laži, ustrahuje in žali.

»Imamo pogansko desnico, ki sestavlja neko poslušajočo množico trolov in ovac ter služi gospodarju, še preden je gospodar sploh vzpostavljen formalno.« Pravzaprav nimamo sredine, dodaja Markeš, »Logar ni sredina, je pač neoliberalna »hardcore« desnica. Zoran Stevanović je v bistvu primitivna poganska desnica. Nova Slovenija je čisto preprosto desnica, ki se bo morala opredeliti, ali hoče biti krščanska ali hoče biti poganska. Janez Janša je poganska desnica, tukaj ni diskusije.«

Več v podkastu Od srede do srede.