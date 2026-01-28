  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Markeš: Logar je dogovorjen Janšev projekt

    Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš razpravljata o padanju parametrov civilizacije in odkrivata Logarjev pravi obraz.
    Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Marko Feist
    Galerija
    Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Marko Feist
    Mi. J., video: Marko Feist
    28. 1. 2026 | 18:00
    28. 1. 2026 | 18:31
    3:35
    A+A-

    Tokratno oddajo Od srede do srede Ali Žerdin in Janez Markeš začenjata z Grenlandijo, ki je v marsičem pokazala, v kakšno smer se svet obrača. Trump je ocenil, da je strošek zahtev, ki jih postavlja, previsok in tvega oboroženi spopad z zaveznicami. A Markeš opozarja, da Trumpova beseda nič ne velja.

    Preden je Trump lahko rekel, da Grenlandije vendarle ne bo okupiral, je Evropska unija že razumela, da je ogrožena. Tej ugotovitvi sledijo novi EU modeli sodelovanja, na primer Mercosur in pogodba z Indijo. Žerdin poudarja, da prostotržni sporazumi, čeprav koristijo industriji, ogrožajo evropsko delovno silo.

    image_alt
    Markeš: Fašizem se odkrito vrača, resnica ni več faktor

    Komentatorja ugotavljata, da je Trump vzbudil močen občutek nezaupanja doma in v tujini. Podpora med volivci mu je upadla, zato Markeš meni, da se Trumpu slabo piše. Predsednik ZDA je kriv za rušenje mednarodnega reda in za splošno »padanje parametrov civilizacije«. Komentatorja skrbi, da so to nepovratni procesi.

    Slovenske volitve, tokrat gre zares

    Slovenska predvolilna kampanja je že v polnem teku. »Tokrat gre zares«, pravi Markeš. Nevarnost je, da izgubimo liberalno demokracijo in se vrnemo v Orbanov tako imenovani čas narodov. A tokrat pomlad narodov ni le zadeva Evrope. »Trump hoče iz ameriške nacije izluščiti narod, bolj specifično narod belih supremacistov«, trdita voditelja oddaje. 

    Žerdin in Markeš se sprašujeta, ali bomo na volitvah glasovali o svobodi ali kar o Lebensraumu? Povsod po svetu je na delu že zmehčana verzija fašizma, ugotavljata. »Ta novi fašizem razpolaga s tehnologijami, o katerih klasični fašizem še sanjati ni mogel«, dodaja Žerdin.

    image_alt
    Markeš: Če je Slovenija krčma, je krčmar Janez Janša. Drugi mu ne pridejo blizu

    Markeš razmišlja, kako bi lahko bila videti spodobna desnica v Sloveniji. »Na podeželju ne bodo nikoli razglabljali na liberalen način, ampak bodo pod vplivom cerkve in tradicije«, pravi. »Desnici je treba pripoznati pravico do organizacije, to je načelo tolerance. Problem je, da desnica spodbuja sovraštvo do nasprotnika«, sklene Markeš.

    Temu sovražnemu govoru in govorjenju čistih laži je dal zeleno luč Donald Trump. Žerdin vidi potrebo po omikanem govoru. Komentatorja razpravljata, ali naj bi bil ta omikani govorec Anže Logar, ki pa je svoj pravi obraz pokazal v oddaji Tarča. »Logar je dogovorjen Janšev projekt,« pravi Markeš in se sprašuje »zakaj nimamo poštenega zastopnika konservativnih vrednot, ki bi mu lahko zaupali.«

    »Civilna družba se je prebudila. Volivci čutimo potrebo, da smo ne samo strpni, ampak tudi spoštljivi«, skleneta komentatorja. 

    Več v podkastu Od srede do srede.

    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Senzacionalno slovo

    Šok v Celju, Albert Riera pomahal v slovo, izbral ga je Eintracht iz Frankfurta

    Ponudbe enega največjih nemških klubov, ki v tej sezoni igra v ligi prvakov, Majorčan ni mogel zavrnti. Celje z zajetno odškodnino, a brez trenerja.
    Gorazd Nejedly 27. 1. 2026 | 21:50
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Razočaranje v Malmöju

    Slovenija poražena proti Hrvaški, a še lahko gre na Dansko (FOTO, VIDEO)

    Na derbiju evropskega prvenstva je reprezentanca Uroša Zormana po hudem boju izgubila proti Hrvaški s 25:29. Jutri (15.30) z Islandijo vsaj za vstopnico na SP.
    Peter Zalokar 27. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Dolenjska
    Kostanjevica

    Veliko odkritje: jamarji našli najbrž največji podzemni sistem jam na Dolenjskem

    Po dolgotrajnih poskusih so dosegli preboj, ko so pred štirimi leti odkrili luknjo v snegu, iz katere je prihajal topel zrak.
    27. 1. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    od srede do sredeAli ŽerdinJanez MarkešDelov podkastd podkastVolitve 2026

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Oranžni zmaji brez možnosti na gostovanju v Ankari

    Odbojkarji ACH Volleyja so v ligi prvakov še drugič izgubili z igralci moštva Ziraat Bankasi.
    28. 1. 2026 | 19:37
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vreme

    Orkanski veter in sneg ohromila Iberski polotok

    Portugalska civilna zaščita poroča o okoli tri tisoč nesrečah, povezanih z neurjem.
    28. 1. 2026 | 19:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odkritje

    Človeške ribice na Dolenjskem vendarle niso izključene

    Jamarji so na Gorjancih odkrili velikanski jamski sistem. Sledile bodo meritve in zahtevne raziskave.
    Mirt Bezlaj 28. 1. 2026 | 18:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Mladi in tehnologija

    Švedska digitalizaciji v šolah obrača hrbet

    Približno 80 odstotkov švedskih osnovnih in srednjih šol že zdaj prepoveduje uporabo pametnih telefonov v učilnicah.
    28. 1. 2026 | 18:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Logar je dogovorjen Janšev projekt

    Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš razpravljata o padanju parametrov civilizacije in odkrivata Logarjev pravi obraz.
    28. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    FORUM

    Grožnje se stopnjujejo. Gre za osebno odgovornost?

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    27. 1. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več

