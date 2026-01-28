Markeš: Logar je dogovorjen Janšev projekt

Tokratno oddajo Od srede do srede Ali Žerdin in Janez Markeš začenjata z Grenlandijo, ki je v marsičem pokazala, v kakšno smer se svet obrača. Trump je ocenil, da je strošek zahtev, ki jih postavlja, previsok in tvega oboroženi spopad z zaveznicami. A Markeš opozarja, da Trumpova beseda nič ne velja.

Preden je Trump lahko rekel, da Grenlandije vendarle ne bo okupiral, je Evropska unija že razumela, da je ogrožena. Tej ugotovitvi sledijo novi EU modeli sodelovanja, na primer Mercosur in pogodba z Indijo. Žerdin poudarja, da prostotržni sporazumi, čeprav koristijo industriji, ogrožajo evropsko delovno silo.

Komentatorja ugotavljata, da je Trump vzbudil močen občutek nezaupanja doma in v tujini. Podpora med volivci mu je upadla, zato Markeš meni, da se Trumpu slabo piše. Predsednik ZDA je kriv za rušenje mednarodnega reda in za splošno »padanje parametrov civilizacije«. Komentatorja skrbi, da so to nepovratni procesi.

Slovenske volitve, tokrat gre zares

Slovenska predvolilna kampanja je že v polnem teku. »Tokrat gre zares«, pravi Markeš. Nevarnost je, da izgubimo liberalno demokracijo in se vrnemo v Orbanov tako imenovani čas narodov. A tokrat pomlad narodov ni le zadeva Evrope. »Trump hoče iz ameriške nacije izluščiti narod, bolj specifično narod belih supremacistov«, trdita voditelja oddaje.

Žerdin in Markeš se sprašujeta, ali bomo na volitvah glasovali o svobodi ali kar o Lebensraumu? Povsod po svetu je na delu že zmehčana verzija fašizma, ugotavljata. »Ta novi fašizem razpolaga s tehnologijami, o katerih klasični fašizem še sanjati ni mogel«, dodaja Žerdin.

Markeš razmišlja, kako bi lahko bila videti spodobna desnica v Sloveniji. »Na podeželju ne bodo nikoli razglabljali na liberalen način, ampak bodo pod vplivom cerkve in tradicije«, pravi. »Desnici je treba pripoznati pravico do organizacije, to je načelo tolerance. Problem je, da desnica spodbuja sovraštvo do nasprotnika«, sklene Markeš.

Temu sovražnemu govoru in govorjenju čistih laži je dal zeleno luč Donald Trump. Žerdin vidi potrebo po omikanem govoru. Komentatorja razpravljata, ali naj bi bil ta omikani govorec Anže Logar, ki pa je svoj pravi obraz pokazal v oddaji Tarča. »Logar je dogovorjen Janšev projekt,« pravi Markeš in se sprašuje »zakaj nimamo poštenega zastopnika konservativnih vrednot, ki bi mu lahko zaupali.«

»Civilna družba se je prebudila. Volivci čutimo potrebo, da smo ne samo strpni, ampak tudi spoštljivi«, skleneta komentatorja.

Več v podkastu Od srede do srede.