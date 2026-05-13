Markeš: Privilegiranci ​želijo še daljše jahte

Interventni zakon, »zakon, ki ima ambicijo rešiti vse tegobe tega sveta, je bil sprejet,« in po glasovanju lahko vemo, kakšna bo prihajajoča koalicija, kljub temu, da se vlada še ni vzpostavila, je aktualno dogajanje opisal Ali Žerdin, ​ki ga bega, kako je bil lahko zakon s tako velikimi finančnimi učinki sprejet, ne da bi prej imenovali finančnega ministra.

Janez Markeš opozarja, da gre za ideološki zakon, ki ima zelo jasno jedro, »to je preobrniti javno zdravstvo«. Gre za »zakon, ki je narejen za nove privilegirance,« te privilegije pa jim, čeprav si jih niso z ničimer zaslužili, plačevalo preostalih 95 do 99 odstotkov prebivalcev, je povzel. Žerdin se sprašuje, če je namen tega zakona v resnici ta, da se s pomočjo zakonodajnih prijemov oblikuje nov vladajoči razred bogatašev.

Markeš se boji, da bodo temu zakonu ponovno sledili še drugi neoliberalni ukrepi, kot so rezi v javno dobro, šolstvo, pri medicinskih sestrah ... Zdravniška zbornica, Fides ter drugi »predatorji« in snobi želijo »razmontirati ZZZS, da bodo lahko imeli še daljše jahte,« je opozoril. »To bi bila po privatizaciji gospodarstva in injiciranju svežega denarja v bančni sistem že tretja ali četrta privatizacija,« je ocenil Žerdin.

Markeš je spomnil, da je bila prva privatizacija privatizacija stanovanjskega sklada, ko so ljudje za nekaj tisočakov dobili stanovanja, sledila je privatizacija gospodarstva, ki so jo izkoristili nekateri izmed tistih, ki so bili pri koritu in dobro povezani, zdravniki pa sedaj čakajo na milijone javnega denarja iz ZZZS. »To je usoden rez, ki bo podrl socialno kohezijo in razmontiral socialno državo. Nastala bo luknja, zaradi katere se bodo zmanjševale zdravstvene pravice, zdravstvo pa se bo privatiziralo,« je posvaril.

Vstop tržne logike v zdravstvo bi lahko imel grozljive posledice. »Otroci bodo umirali, ne bo več razvoja znanosti, medicine in usposabljanja kirurgov ter strokovnjakov za boljšo medicino, vse to nastavlja ta omnibus zakonov,« je bil zgrožen Markeš, ki se boji, da prihaja »amerikanizacija Slovenije«.